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影／拜登染疫推特報平安 白宮醫師：呼吸血氧都正常

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登21日確診新冠，他中午在推特發文並貼出在寓所工作照片。取自拜登推特
美國總統拜登21日確診新冠，他中午在推特發文並貼出在寓所工作照片。取自拜登推特

美國總統拜登21日上午確診新冠，出現偶爾乾咳、流鼻水和疲倦等輕微症狀，白宮新冠事務協調官賈哈（Ashish Jha）表示，拜登呼吸狀態和血氧含量都正常，總統在電話中對他表示一切都好，一整個早上都在工作。

今年79歲的拜登首度確診新冠，拜登的年齡被視為新冠肺炎高危險群，白宮持續密切關注拜登病情。

拜登在推特貼出照片和21秒的影片報平安，影片中的拜登穿著西裝、未戴口罩，站在陽台上說明自己確診後有輕微症狀但大致安好，感謝外界關心。

拜登原定今天要在賓州發表犯罪預防的演說，已緊急取消行程，他分別致電該選區議員和市長，表達自己缺席的遺憾，拜登透過推文傳達，隔離時仍保持忙碌工作的狀態。

從上午開始，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過書面聲明宣布拜登確診，白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor）書面說明最新狀況；中午時分，拜登在推特報平安，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡參加活動時透露拜登精神很好；到了下午，白宮舉行例行記者會，賈哈出面說明並接受記者提問。

拜登在去年1月完整接種輝瑞（Pfizer/BioNTech）的新冠疫苗，去年9月和今年3月底分別接種補強針；歐康納建議拜登服用新冠治療口服藥物Paxlovid，將為預防重症提供更多保護。

賈哈表示，因為總統完整接種疫苗，又打了兩劑補強針，因此重症風險相當低，他鼓勵超過50歲的成人若今年還未接種補強針的立即行動，確診者也可以確認是否能接受用藥治療。

前總統川普2020年底確診新冠後，曾一度住院治療，賈哈說，拜登現在沒有其他症狀，呼吸狀態和血氧含量都正常，無法說明假設問題（指住院）。

依聯邦疾病防治中心（CDC）標準，拜登21日確診，最快要到26日才能結束隔離；根據用藥建議，染疫者在出現症狀後5天內服用30錠，可出現最佳效果，有效降低重症；使用方法為，每12小時一次、每次3錠，包含2錠抗病毒藥物以及1錠低劑量的抗愛滋病毒藥物利托那韋（Ritonavir）。

尚皮耶表示，拜登19日接受病毒檢測為陰性，20日在麻州頂著炎熱天氣發表氣候變遷演說，活動結束後感覺疲倦，21日上午接受檢測呈現陽性；白宮已經針對這次總統確診展開疫調，調查密集接觸者。

賀錦麗和第一夫人吉兒（Jill Biden）的病毒檢測均呈現陰性，兩人持續進行原定的公開行程。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名跟隨拜登出訪中東的西廂助手在本周確診新冠，但此人並不是拜登的密集接觸者；在21日記者會上，白宮沒有回應拜登是不是因為出訪中東而感染新冠病毒。

拜登 白宮 新冠疫苗

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