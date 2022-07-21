CIA局長：中國可能在幾年內攻佔台灣

（德國之聲中文網）據包括英國《衛報》、美國《華盛頓時報》的媒體報道，美國中央情報局局長威廉-伯恩斯（William Burns）周三表示：他不會低估習近平掌控台灣的決心，未來幾年內采取軍事行動的風險很高。

伯恩斯是周三（7月20日）下午在美國科羅拉多州阿斯彭戰略安全論壇（Aspen Security Forum）發表講話時做出上述表態的，同時出席此次論壇的還包括中國駐美大使秦剛。他在伯恩斯之前發言，在台灣問題上，秦剛的表態是：“台灣問題一直是中美關系中最重要、最敏感的核心問題。中國愛好和平，我們最不願意同胞相殘。我們會以最大誠意、盡最大努力爭取實現和平統一的前景。”但是中方“不放棄非和平方式，不是針對台灣人民，而是為了遏制‘台獨’分裂勢力，防止外部勢力干涉”。

在中國何時會向台灣采取軍事行動的問題上，伯恩斯表示：“我們目前已經進入的這十年，越往後，風險越高”。

習近平二十大後統一台灣？

這位在任的美國中情局局長透露，“中國領導層正在努力研究俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，以及這些對於他們來說都意味著什麼？”他指出，根據中情局的分析，目前的問題“不是中國領導人是否會在若干年後選擇使用武力控制台灣的問題，而是他們如何以及何時會這樣做。”

伯恩斯的表態與熟悉當前中國高層動向的消息人士所掌握的信息基本一致。一位不願意透露身份的領導層高參曾透露，習近平在任期內一定會尋求解決“統一台灣”的問題，包括動用武力。另外坊間甚至有人聲稱，習近平會在今年秋天二十大結束後不久，開始向台灣采取軍事行動。不過，談及這種猜測，美國中情局局長伯恩斯的最新表態是“不太可能”。

伯恩斯指出，習近平和中國最高領導層對俄羅斯軍隊在烏克蘭的戰績，尤其是第一階段的戰績和對俄軍武器裝備的表現感到“不安”，令其“不安”的其它原因還包括戰爭給全球經濟帶來的不確定性。他表示，估計中國已經從烏克蘭戰爭中觀察到，“沒有足夠的壓倒性實力，你無法取得快速、決定性的勝利”。

歐盟在台灣問題上“放棄天真”

而幾乎在同一時間，正在台灣訪問的歐洲議會副主席畢爾（Nicola Beer）也就中國可能武力攻台的相關問題做出了明確表態。她周四在當地出席記者會時表示：“歐洲不會像香港那樣，對北京在台灣的意圖持天真的態度”。

畢爾說，歐洲曾經以為北京會遵守其承諾，尊重香港的制度，該制度給予了香港高度自治權。但是歐洲在香港的問題上行動的“太晚、太天真了”。因此，她建議歐盟必須吸取教訓，在台灣問題上不要太天真。“這就是為什麼我們要明確表示我們支持台灣的自由和民主”，畢爾表示。

作為歐洲議會副議長之一的畢爾本周二（19日）抵達台灣，展開了為期三天的訪問。台灣官方稱之為歐洲議會高層首度正式訪問台灣。作為德國自由民主黨黨員，畢爾抵達台灣後向媒體表示，現在是堅定站在台灣一邊的時刻，稱歐洲和台灣是“民主國家大家庭”的一部分。這位歐盟政治人物強調：“在民主的台灣，沒有中國侵略的空間。目前，我們在歐洲見證了戰爭；我們不希望在亞洲看到戰爭。”

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