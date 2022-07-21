聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國總統拜登確診 白宮：症狀輕微
美國白宮21日表示，美國總統拜登確診新冠肺炎，目前症狀輕微。79歲的拜登已接種兩劑疫苗和兩劑加強針。
白宮發言人尚皮耶說，醫師已開新冠口服藥Paxlovid給拜登，防止病情加重，這段期間拜登會在白宮隔離，但會照常處理公務。
白宮新冠事務協調官賈哈（Dr. Ashish Jha）醫師說，拜登沒有發燒，目前症狀包括流鼻水、乾咳及感覺疲倦等。
第一夫人吉兒對記者說，她21日檢測陰性。
過去幾個月，美國高層官員已有多人確診並康復，包括副總統賀錦麗和她的夫婿任德龍、國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、商務部長雷蒙多、司法部長賈蘭德等。眾院議長波洛西也在4月上旬確診，被迫推遲訪問亞洲與台灣行程。
拜登是第二位確診新冠肺炎的美國在任總統，他的前任川普在2020年10月2日和第一夫人梅蘭妮亞一起宣布確診，當時美國還沒有核准任何新冠疫苗。川普宣布確診當天稍晚被送往醫院接受各種療法，住院3天，隨後病情改善，2020年10月5日回到白宮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言