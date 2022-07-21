美國總統拜登確診 白宮：症狀輕微

美國白宮21日表示，美國總統拜登確診新冠肺炎，目前症狀輕微。79歲的拜登已接種兩劑疫苗和兩劑加強針。

白宮發言人尚皮耶說，醫師已開新冠口服藥Paxlovid給拜登，防止病情加重，這段期間拜登會在白宮隔離，但會照常處理公務。

白宮新冠事務協調官賈哈（Dr. Ashish Jha）醫師說，拜登沒有發燒，目前症狀包括流鼻水、乾咳及感覺疲倦等。

第一夫人吉兒對記者說，她21日檢測陰性。

過去幾個月，美國高層官員已有多人確診並康復，包括副總統賀錦麗和她的夫婿任德龍、國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、商務部長雷蒙多、司法部長賈蘭德等。眾院議長波洛西也在4月上旬確診，被迫推遲訪問亞洲與台灣行程。

拜登是第二位確診新冠肺炎的美國在任總統，他的前任川普在2020年10月2日和第一夫人梅蘭妮亞一起宣布確診，當時美國還沒有核准任何新冠疫苗。川普宣布確診當天稍晚被送往醫院接受各種療法，住院3天，隨後病情改善，2020年10月5日回到白宮。