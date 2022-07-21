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談裴洛西訪台 拜登：軍方認為現在不是好主意

中央社／ 華盛頓20日專電

美國總統拜登今天被問到對聯邦眾議院議長裴洛西計劃訪台的看法時表示，「軍方認為現在不是好主意」。他也談到可能在未來10天內與中國國家主席習近平會談。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。

裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。若能成行，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。不過報導也引述3名知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。

對此，拜登（Joe Biden）在訪問麻州返回華府被隨行記者問及裴洛西計劃訪台一事時表示，「軍方認為現在不是好主意」。

他也表示，預計在未來10天內將與習近平會談。

習近平 拜登 美國

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