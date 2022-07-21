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波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

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波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
針對聯邦眾議院議長波洛西可能訪台，美國總統拜登20日說，目前軍方認為這不是好主意。（歐新社）
針對聯邦眾議院議長波洛西可能訪台，美國總統拜登20日說，目前軍方認為這不是好主意。（歐新社）

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫8月率團訪台，引發北京激烈反對；美國總統拜登20日說，「目前軍方認為這不是好主意，但我不了解目前狀況如何。」

對於波洛西的訪台計畫，英國金融時報18日報導白宮內部意見分歧，此外，中國大陸外交部發言人趙立堅要求美方不得安排波洛西訪台，如果美方一意孤行，一切後果必須完全由美方負責。

白宮和國務院近日被問及波洛西可能的訪台行，態度均相當低調，稱這個問題應該詢問波洛西辦公室。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）19日在例行記者會表示，不評論波洛西辦公室自己都沒有宣布的訪問；美國將持續致力於美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，這是美國政府數十年來的立場。

尚皮耶說，美國對台灣的支持依舊堅若磐石、有原則、跨黨派，且與美國的一中政策和長期承諾保持一致。

美國 波洛西 白宮

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