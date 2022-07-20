美國務院《人口販運報告》指中國「一帶一路」強迫勞動嚴重

（德國之聲中文網）在《人口販運問題報告》新聞發布會上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉了一名中國工人張強（音譯，Zhang Qiang）為例，稱他去年被高報酬吸引，簽署參與了在印尼某個「一帶一路」項目。

他說：「張強承諾他的女兒會用這筆錢為她買一張床，但當他到達印尼時，他的護照被沒收了，並被要求簽署一份期限更長、工資更低的合同。 武裝警衛在工人營地巡邏，張強幾乎無法逃脫。在未能得到中國駐雅加達大使館的幫助後，他設法登上一艘船，通過馬來西亞逃離印度尼西亞，但隨後被馬來西亞當局抓獲。根據最新消息，他有望被遣送回中國。」

違規合同、護照被沒收

報告內容提到中國在海外的「一帶一路」建設項目大多雇用中國公民，並由中資企業管理，為其過剩的國內勞動力提供出處。但等著這些勞工的卻經常是欺騙性的招聘、違規合同、惡劣的工作和生活條件，以至於被扣留工資，甚至證件被沒收、被雇主恐嚇和威脅等等。

報告依照人口販運問題嚴重等級，將國家分成四種等級，分別是：第一類、第二類、第二類觀察名單、第三類。中國被列為人口販運問題最嚴重的第三類國家，其他同級別的國家還包含了俄羅斯、古巴、阿富汗、伊朗、敘利亞、緬甸、朝鮮、馬來西亞和也門等國。

此外，這份調查也提到關於中國少數民族的處境。報告提到在中國「政府存在廣泛的強迫勞動政策或模式，包括通過繼續大規模任意拘留維吾爾族、哈薩克族和柯爾克孜族等少數民族成員」。當局以「職業培訓」和「去激進化」的借口實施這些政策，並通過監視、威脅他們及其家庭成員以及向外國政府提出引渡要求，「尋求強制遣返和拘留居住在國外的少數民族」。

中駐美使館：「無端指責」

半島電視台就此消息詢問中國駐美使館，使館發言人劉鵬宇對報告結果予以否認。他認為這是美國試圖「對其他國家進行無端指責」，並且表示：「如果美國想指責從事人口販運的國家，它首先應該把矛頭指向自己。」劉鵬宇在回覆給半島電視台的郵件表示：「中國政府在打擊人口販運方面取得了普遍公認的進展，而美國在這個問題上的記錄卻臭名昭著。」

布林肯在《人口販運問題報告》發布會上提到，目前全球有近2500萬名人口販運的受害者，「人口販運破壞社會穩定，破壞經濟，傷害工人，使剝削他們的人致富，削弱合法商業」。該份報告評估了全世界188個國家和地區在防止人口販運、保護受害者、起訴販運者方面的表現。

（路透社、半島電視台、美國國務院等）

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