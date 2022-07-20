美國13州爆85場野火！逾1億人收「超高溫警告」
美國近來連日受到高溫熱浪侵襲，多地氣溫破紀錄，美國有85場大型野火肆虐13個州，燒毀超過300萬英畝土地，使得超過1億美國人受到熱浪威脅。
美國官員19日表示，通報的14起新增野火個案包括，德州7起、阿拉斯加州2起、華盛頓州2起、亞利桑那州2起、加州和愛達荷州各1起。已部署逾6800名野外消防員和後勤人員至美國各地的火災中救援。
美國國家氣象局19日上午表示，隨著創紀錄高溫有望在本周延續，大火持續蔓延，使超過1億美國居民處於「超高溫警告」之下。
受這些警告影響的地區包括平原和密西西比河谷大部分地區，預計這些大部分地區的氣溫將高達攝氏37.8度。
紐約州長霍楚（Kathy Hochul）也發出警告，要求居民為本周的濕熱做好準備，密切關注未來幾天天氣，並注意弱勢族群包括老人和行動不便者。
美國國家氣象局已就多地區的野火風險發布「紅旗警告」。官員們說，從懷俄明州東南部到內布拉斯加州西部地區，強風和乾燥可能會導致任何火災迅速蔓延。
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