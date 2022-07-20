美參院將表決精簡版晶片法案 掃除第一道程序性障礙

美國參議院將在華盛頓時間周二（20日）稍晚對精簡版的晶片法案進行程序性表決，其中包含為晶片產業提供520億美元的補貼和稅務優惠。這是繼參院在一年前通過強化與中國大陸半導體競爭的第一版本法案後，延宕已久的後續立法行動。

這套法案是美國為解決產業普遍面臨晶片短缺而採取行動的一環。晶片短缺導致汽車、電子產業生產受干擾，迫使一些公司減產。

參議院幕僚人士表示，該法案將納入一項新的、為期四年的25%租稅減免措施，鼓勵企業在美國設廠，以回應日益高漲、要求降低對其他國家半導體依賴的呼聲。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）宣布，將在周二進行第一次程序性投票，他表示，美國半導體製造業攸關國安與就業。這次的投票只需要51票同意，就能掃除這套法案的第一道程序性障礙。

參議院幕僚人士表示，目標是在下周初通過這項精簡版的晶片法案，接著送往眾議院表決，等待通過後呈交白宮，由總統拜登簽署成為法律。

舒默19日表示：「這個訊息並非難以捉摸：如果企業不認為在美國生產有利可圖，他們將前往別處。」

許多重要武器也需要精細的電腦晶片。例如雷神公司和洛克希德馬丁公司的標槍飛彈系統（Javelin missile systems）各自包含250個微處理器。烏克蘭將士在反擊俄羅斯的入侵時，就高度需要這些系統。

英特爾1月時表示，將支出200億美元在俄亥俄州設立一座新廠，此前在亞利桑那州的兩座新廠已於去年動土。英特爾執行長基辛格1月時表示，這可能擴增為1,000億美元設立八座晶圓廠，是俄亥俄州史上最大投資案。不過他也說，如果沒有政府資助，「沒辦法發展得那麼快，沒辦法成長得如此大規模」。

參議院共和黨領袖麥康諾則說，他相信晶片領域是國安議題重要的一部分，但由於最終文本尚未確定，他不會同意投票推進晶片法案。

不過其他高層共和黨人士表示，他們最終預期會投票表決晶片法案，這使得該法案取得擊敗共和黨拖延戰術、在參院過關所需的60票機率提升。