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「台灣政策法」在美參院外委會闖關 梅南德茲：有信心下月初會過

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台灣政策法在外委會闖關 梅南德茲：有信心下月初會過

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

聯邦參議院外交委員會排定19日審查由主席梅南德茲（Bob Menendez）領銜提案的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），不過由於共和黨議員表達還需要時間考慮，因此本次會議不予處理，留待下月3日審查會討論。

梅南德茲在場外接受記者訪問表示，民主黨議員都沒意見，首席議員芮胥（James Risch）在會中表達共和黨還需要更多時間研究此案，因此今天沒有處理；不過他當場宣布，將在下次審查會議時處理，就是8月3日。

梅南德茲表示，共和黨議員也許會提出修正案，拭目以待，但他認為這部法案將獲得兩黨支持，有信心下次審查會就會通過。

梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等。

他們形容這部法案是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂；若法案順利通過委員會審查，下一步就是送交參院院會表決。

共和黨 美國 國務院

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