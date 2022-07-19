美國升息犧牲打 經濟蕭條換通膨緩解

聯準會急拆通膨炸彈，經濟蕭條勢在必行！美國今年連續升息多次，預計7月還會再調升3碼，卻造成貸款族的沉重負擔，尤其因為大量紓困貸款，導致市場充斥游資，想要急速回收將造成股市下滑、裁員狀況增加等。而銀行端現在雖處於利息上漲的蜜月期，但市場資金已有告罄的跡象，且隨著利率調升，信用卡、貸款等業務也會受到打擊。

貸款族負擔沉重

美國近年連續升息多次，於3、5、6月分別升息1、2、3碼，致力緩解國內日益嚴重的通貨膨脹。但美國6月消費者物價指數（CPI）年升達9.1%，創下40年來新高，近期消息透露，聯準會將於7月再調升3碼。

《富比士》分析指出，因為新冠疫情導致的需求短缺、供應鏈斷鏈與地緣政治衝突等狀況，各國物價持續飆漲，央行的升息措施就是冒著經濟惡化的風險，來抑制通膨的狀況，但卻導致房貸族、卡債族揹負難以想像的負擔。

紓困貸款加劇問題

尤其新冠肺炎肆虐期間，為了重新振興國內經濟狀況，政府祭出相當多刺激性的低利率的貸款，協助企業渡過難關，導致市場上出現龐大的資金。全球突發供應鏈斷鏈與俄烏戰爭等狀況時，政府為了整治延伸的通膨，也試著收束過去游資形成的氣泡，導致就業市場停滯、股票下滑與加密貨幣崩盤等狀況，過往政府的紓困政策就像是拿石頭砸自己的腳。

如上所述，升息措施將回收市場資金，同時導致貸款負擔加重，這將使得許多企業面臨更惡劣的財務狀況，許多民眾恐怕會面對的裁員危機。而當民眾失去工作，自然就會減少消費，導致經濟出現緊縮，使得企業經營狀況再度惡化，更多人失去工作，在惡性循環中形成下一波經濟大蕭條。

下一波失業潮

而上述的結果正是聯準會所盼望的，透過短期經濟惡化的方式，來緩解通貨膨脹的狀況。但民主黨眾議員柯爾特斯則指出，「魯莽的操作經濟蕭條，將導致我們國家中最脆弱的族群面臨到難以想像的後果」。

《經濟學人》報導，新冠疫情趨緩後的「報復性消費」、升息措施影響信用卡利率抬升與債券利率的反應比貸款利率快上等許多因素，銀行在處於收益的蜜月期，但摩根大通財務長巴納姆警告，市場上多餘的資金已經逐漸耗盡，而且銀行貸款利率正在迎頭趕上債券市場。

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