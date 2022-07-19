加州離奇搶案！劫匪闖運鈔車盜走「價值破億珠寶」

加州上周發生一起離奇竊案，一名小偷闖入一輛剛從珠寶展返回的運鈔車，並偷走價值數百萬美元的珠寶和寶石。

衛報報導，警方18日表示搶劫案發生在南加州一個地處偏僻的休息站，這輛保全業者布林克公司（The Brink's Co）的運鈔車當時要從舊金山灣區的珠寶展開往洛杉磯地區參加另一場活動。

洛杉磯警官米爾斯基（Michael Mileski）表示，目前尚不清楚犯人是在長達375英里（約604公里）的旅程中跟蹤這輛運鈔車，還是只是在休息站偶然發現。當時車上的2名武裝警衛「離開車輛」才讓犯人有機可趁，武裝警衛更一直到11日凌晨2點左右注意到車輛的鎖被動過手腳，隨後才向警方報案。

國際寶石暨珠寶展（International Gem & Jewelry Show）主管史萬森（Brandy Swanson）指出「車上的珠寶10日晚間在舊金山南部聖馬提歐（San Mateo）參展後裝上卡車，並準備前往洛杉磯東北部的巴沙迪納會議中心（Pasadena）參加下一個活動」。

值得注意的是，史萬森表示受害的18家珠寶商的損失超過1億美元，但布林克公司透露被盜物品的價值不到1000萬美元。