慷慨一擲萬元小費 服務生感謝上帝

美國經濟不景氣，但還是有人慷慨給小費。賓州一家餐廳女服務生日前收到一筆高達9萬多元台幣的小費，讓她驚訝不已。無獨有偶，路易斯安那也有大方客人給予服務生2萬多元小費，讓當事人直呼「上帝垂聽了我的禱告。」

小費高得嚇人

據《基督教廣播網》報導，在賓州斯克蘭頓一家餐廳擔任服務生的瑪莉安娜，日前就收到一筆3,000美元（折合台幣90,570元）小費，而當時這位客人只點了13美元的餐點。事後她指出，「這對我來說意義重大，因為我相信每個人都有自己的困難。我很感動，但我還是無法置信。」

餐廳經理沙迦利亞表示，「有人關注餐廳業的現況是非常好的事，因為這個行業很辛苦，許多人並不瞭解人手不足的問題。」受到COVID-19疫情影響，美國包括餐廳在內等小型企業都紛紛撐不下去。2020年12月，美國有超過11萬家餐廳關門，讓許多餐廳工人頓時失去工作。

上帝給的禮物

稍早在路易斯安那也傳出有顧客替服務生留下777美元（折合台幣23,457元）小費，該名客人用餐金額才63美元，這名收到大禮物的服務生艾娃，當天上班前還曾為自己經濟困頓禱告，如此結局讓她直呼是受到上帝眷顧。她說，「我跟他說慢慢用餐，就這樣而已，但是他給了我一大筆小費，我不知道為什麼，我想這是上帝給我的禮物。」事後艾娃也將錢奉獻給教會，並直呼留下小費的人是「天使」。

據《基督教郵報》，在美國，這股用餐後大方給小費的風氣，大約是從2013年9月從密西根開始。一名在酒吧用餐的客人與朋友決定在87.98美元餐費之外，再多給3,000美元小費並將收據上傳至IG上。

短短2個月內，他們一共給出5萬美元小費，消息並開始在網路上傳開。當事人表示，如此行為只是希望強調「直接給予普通人以及單純幫助人的概念。」

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