美尋求將晶片補助獨立成案 盼提高表決通過的勝算

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）13日表示，國會議員似乎設法將520億美元的半導體晶片製造補貼案，從強化美國對中國大陸競爭力的法案中抽離並獨立成案，以便提高表決通過的勝算。

雷蒙多接受路透專訪時說：「目前大家似乎把精力集中在晶片路徑，或者晶片外加一兩件事，並在本月搞定。看起來這就是國會正在努力的事。」

雷蒙多認為，規模較小的法案，內容可能還包括對半導體製造業投資的稅收抵免，但強調討論的變動性很大。她說：「這是好結果，而最差的情況就是8月4日國會夏季休會前什麼都沒完成。與其一事無成，不如把晶片外加一兩件事並且搞定。」

雷蒙多、國家情報總監海恩絲（Avril Haines）以及國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks），在美東時間13日下午4時召開全體參議員的機密簡報會議，此時民主黨議員和白宮正共同努力爭取晶片補助案表決通過。

雷蒙多強調：「這對國家安全造成嚴重威脅，如果不在8月4日之前完成這項工作，就會對美國經濟和軍事行動造成不可彌補的損害。因此，我們至少現在先把這件事完成。」