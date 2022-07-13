美國調查委員會：衝擊國會山莊是川普的戰略部署

美國國會調查委員會成員、民主黨議員墨菲（Stephanie Murphy）說，「證據證明，（衝擊國會山莊）不是一時衝動發出的呼籲，而是有的放矢的戰略」，她認為，因此結論也再清楚不過，「川普總統1月6日在演講中呼籲支持者向國會山莊挺進，是在落實他的計劃。」

其實此前，川普就已號召信眾1月6日前往首都華盛頓。他在2020年12月19日發推寫道，1月6日首都舉行大型抗議活動，「來吧，會很瘋狂！」

公開的聽證會上，作為川普支持者，阿萊斯（Stephen Ayres）表示，他原先沒有計劃前往國會，川普演講後，他才改變了主意。他說，川普的講話激起所有聽眾極大的憤怒。大家都想，應該遊行過去，「你知道嗎，他說，他將同我們在一起。」

阿萊斯在衝擊國會山莊那天，屬於打砸搶那類暴徒。他說，那時，他完全相信總統選舉過程中出現了欺騙行徑，而今天，他不再相信，這是因為，他遠離了社交媒體，開始自主調查。

調查委員會還警告前總統川普不可向證人施壓。在周二聽證會結束後，共和黨籍的切尼（Liz Cheney）說，川普試圖同一名尚未作證的證人聯絡，但受到證人的回絕，這名證人不但沒有答復川普，還將此事通知了律師。切尼表示，「我再說一篇，影響證人證詞的任何企圖，都會受到我們的高度重視。」切尼說，該事件已通報給司法部。影響證人是違法行為。

川普前高參班農（Stephen K. Bannon）曾在9個月前也收到衝擊國會山莊調查委員會的傳票，要求其作證。上周六（7月9日），班農在拒絕多次後答應出庭，否則，他將面臨司法程序或者罰款。據《紐約時報》報導，一直以來，班農態度強硬，曾叫囂，「讓司法部的刑法處置見鬼去」，但鑑於可能的2年牢獄，以及高額罰金，川普最終還是授權班農出庭作證。

（綜合報導）

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