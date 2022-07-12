美呼籲中國遵守南海仲裁 重申對菲協防承諾

（德國之聲中文網）美國駐菲律賓大使館在周二（7月12日）發布了國務卿布林肯的這一聲明。6年前的這一天，設在荷蘭海牙的一個仲裁庭根據聯合國海洋法公約做出裁決，認定中國對南海大片領海的主權要求不成立。

中國沒有參與仲裁程序，並拒絕承認裁決。近年來，中國與菲律賓和東南亞其它南海主權聲索國之間的領土爭端時有發生。

布林肯在聲明中呼籲中國遵守其在國際法下的義務，“停止挑釁行為”。他並重申，若“菲律賓武裝部隊、公共船只或飛機在南海受到武裝攻擊”，美國將援引1951年《美菲共同防御條約》中相互防御的承諾采取行動。

北京尚未對布林肯的聲明做出回應。正在馬來西亞訪問的中國外長王毅當天在一個新聞發布會上表示，中國反對陣營對抗和冷戰思維，希望加快同東盟國家的會談，以達成“南海行為准則”，使南海成為“和平合作之海”。

在此前一天，王毅在印尼首都雅加達的東盟秘書處發言時，還告誡東盟國家不要淪為大國 "棋子"。他稱，地區許多國家正面臨有可能被 "政治因素重塑 "、從而不得不選邊站隊的壓力。他表示："本地區的未來應該掌握在我們自己手中。"

菲外長：仲裁無可爭議

王毅此次東南亞之行還訪問了泰國和菲律賓。上周六，王毅同美國國務卿布林肯在參加巴釐島G20外長會議期間，舉行了5個小時的會談。會後布林肯表示，期待拜登總統與中國領導人習近平將在接下來幾周內會有機會通話。但中方對此未置可否。

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）周二稱，南海仲裁將成為菲律賓新政府處理這一爭議地區政策和行動的一大支柱。他表示拒絕任何破壞這一 "無可爭議 "的決定的企圖。

菲律賓新任總統小馬科斯6月30日剛剛就職。他的前任杜特爾特在2016年上任後將仲裁裁決擱置多年，並試圖與中國改善關系，同時批評美國的安全政策。杜特爾特2019年曾說，他最終要求習近平遵守這一裁決，但被告知中方"不會讓步"。

在仲裁六周年之際，周二有數十名菲律賓左翼活動人士在中國駐馬尼拉領事館門前示威，要求北京遵重仲裁決議，呼籲總統小馬科斯捍衛國家在南海的領土主權。

（美聯社、法新社）

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