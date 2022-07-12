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馬斯克：川普2024不該再選 太老且執政時「太多狗血」

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透
馬斯克首度表態不挺川普再戰2024年大選，直言川普該好好享受退休生活。路透

特斯拉執行長馬斯克在推特上發文說，美國前總統川普應忘卻再戰2024年總統大選的念頭，「好好過上幸福快樂的日子」，馬斯克也為他支持的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）喊話，聲稱迪尚特將能輕鬆擊敗拜登。

彭博資訊報導，馬斯克美國時間11日晚間發布一系列推文說，現年76歲的川普若2024年勝選，任期結束時已82歲，「那對於擔任任何（組織的）執行長而言都太老了，更不用說領導整個美國。」他還說，川普執政時「太多狗血」（too much drama）。

馬斯克向1億戶追蹤者表示：「我不討厭這個人，但川普是時候退休去過快樂日子了。」他並表示，「民主黨人應該撤回攻擊，別讓川普必須靠角逐總統大位求存」。

這是馬斯克首度表態不挺川普再次參選總統。川普已強烈暗示將再度參選，馬斯克上月被問及是否會支持川普時，表示還沒做出決定。

馬斯克 川普 美國

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