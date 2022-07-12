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人類探索宇宙新突破！韋伯望遠鏡「首高解析彩色圖」曝光

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人類探索宇宙新突破！韋伯望遠鏡「首高解析彩色圖」曝

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
眾所期盼的詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下的第一張全彩色照片已經發布，而它「並沒有讓人們失望」，詹姆斯韋伯拍攝的更多照片將於12日由美國NASA向全球發布。法新社
眾所期盼的詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下的第一張全彩色照片已經發布，而它「並沒有讓人們失望」，詹姆斯韋伯拍攝的更多照片將於12日由美國NASA向全球發布。法新社

眾所期盼的詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope）拍下的第一張全彩色照片已經發布，而它「並沒有讓人們失望」，詹姆斯韋伯拍攝的更多照片將於12日由美國NASA向全球發布。

BBC報導，去年12月25日發射、價值100億美元的詹姆斯韋伯太空望遠鏡被視為著名的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的繼任者，它將對天空進行各種觀測，但主要有2個目標：一個是拍攝135億多年前宇宙中第一顆閃耀的恆星，另一個則是探測遙遠行星以觀察它們是否適合居住。

此次首張曝光的照片據說是迄今為止宇宙最深、最詳細的紅外視圖，其中包含來自星系的光，這些光需要數十億年才能到達我們身邊。NASA、歐洲太空總署（ESA）與加拿大太空總署（CSA）相互合作、並將於12日公布更多回傳照片，包括太陽系外行星光譜和恆星生命周期影像等。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮簡報會上看到這張照片後表示「這些圖片將提醒世界『美國可以做大事』，並提醒美國人民、尤其是我們的孩子『沒有什麼是超出我們能力範圍的』，我們可以看到以前沒有人見過的可能性、我們可以去以前沒有人去過的地方」。

首張曝光的照片中可以見到的是飛魚座（Volans）中的一個星系團，以「SMACS 0723」命名，星團本身實際上並沒有那麼遠、距離「只有」大約46億光年，但其巨大質量彎曲並放大距離更遠的物體的光，這是一種引力效應、相當於天文望遠鏡的變焦鏡頭。

此外，科學家們還可以從產生的數據質量中看出「該望遠鏡所感知的空間遠遠超出圖像中最遙遠的物體」，因此這甚至可能是有史以來最深的宇宙視野。

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