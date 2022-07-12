人類探索宇宙新突破！韋伯望遠鏡「首高解析彩色圖」曝

眾所期盼的詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope）拍下的第一張全彩色照片已經發布，而它「並沒有讓人們失望」，詹姆斯韋伯拍攝的更多照片將於12日由美國NASA向全球發布。

BBC報導，去年12月25日發射、價值100億美元的詹姆斯韋伯太空望遠鏡被視為著名的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的繼任者，它將對天空進行各種觀測，但主要有2個目標：一個是拍攝135億多年前宇宙中第一顆閃耀的恆星，另一個則是探測遙遠行星以觀察它們是否適合居住。

此次首張曝光的照片據說是迄今為止宇宙最深、最詳細的紅外視圖，其中包含來自星系的光，這些光需要數十億年才能到達我們身邊。NASA、歐洲太空總署（ESA）與加拿大太空總署（CSA）相互合作、並將於12日公布更多回傳照片，包括太陽系外行星光譜和恆星生命周期影像等。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮簡報會上看到這張照片後表示「這些圖片將提醒世界『美國可以做大事』，並提醒美國人民、尤其是我們的孩子『沒有什麼是超出我們能力範圍的』，我們可以看到以前沒有人見過的可能性、我們可以去以前沒有人去過的地方」。

首張曝光的照片中可以見到的是飛魚座（Volans）中的一個星系團，以「SMACS 0723」命名，星團本身實際上並沒有那麼遠、距離「只有」大約46億光年，但其巨大質量彎曲並放大距離更遠的物體的光，這是一種引力效應、相當於天文望遠鏡的變焦鏡頭。

此外，科學家們還可以從產生的數據質量中看出「該望遠鏡所感知的空間遠遠超出圖像中最遙遠的物體」，因此這甚至可能是有史以來最深的宇宙視野。