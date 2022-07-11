拜登說對陸關稅尚在討論中 否認「很快」就會決定

美國總統拜登表示，執政團隊仍在討論是否調整中國大陸輸美商品關稅，否認商務部長雷蒙多所謂「很快」會有決定的說法。

拜登10日在德拉瓦州被記者問說是否已有決定，他說：「還沒，我們正進行進一步討論。」

拜登政府考慮放寬川普主政時期對大陸消費品徵收的部分關稅已有多時，但拜登團隊的內部意見不一致。美中高級官員上周剛討論美國對陸經濟制裁和關稅。

雷蒙多10日稍早在NBC節目中說：「我們向拜登報告相關情況，他預計很快就會做出決定。」

雷蒙多坦言，移除大陸進口商品關稅不會大幅減輕通膨壓力，強調白宮正設法制訂有效的抗通膨計畫。她支持這項行動，但強調壓低通膨的成效有限，因為大陸貨物關稅只是推升物價上揚的諸多因素之一。

雷蒙多說：「取消關稅無法大幅壓低整體通膨率。但這麼做可能有助減輕消費者對部分家用品的壓力，基於這個原因和通膨因素，我認為這麼做是有意義的。」

經濟學家警告，政府付出許多努力，設法減輕家庭和企業面對成本高漲的問題，但成效甚小，甚至可能加劇通膨問題。

工會和包括貿易代表戴琪在內的部分高層官員支持維持關稅，認為關稅可在美中談判中提供籌碼，同時，美國財長葉倫和其他官員曾主張降低對中關稅，以協對抗通膨和壓低日常消費品價格。