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美國陰謀論滿天飛 挑戰人民識讀力

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導

世界動盪不安，陰謀論四起！美聯社9日針對美國假訊息與氾濫的陰謀論進行深度報導，探討兩者在美國不斷蔓延的原因，結果凸顯人民對於民主制度、政府以及媒體日益衰退的信任與擔憂，而失控的陰謀論也會美國帶來政治極化與國家分裂的隱憂。

陰謀論四起

美聯社》於7月9日報導，根據研究和調查顯示，在資訊時代下，各種有關社會、經濟以及科技的陰謀論蔓延在人們的生活周遭，而且，專業的新聞機構往往不是民眾慣用的消息來源，種種案例顯示，一般人更傾向從社交媒體上獲取消息，並拒絕相信科學家、記者或政府的官方說法。

根據《紐約郵報》，一群大約100名的白人主義至上者在7月3日蒙著白色面罩，戴著法西斯旗幟的帽子，在波士頓獨立日前一天，穿越波士頓自由之路，自豪地將遊行的影片和照片上傳到川普支持者的論壇，宣傳他們認為一群撒旦正秘密地控制著全球的理念。

不過，這些陰謀論者並沒有獲得讚揚。許多社群媒體上的網友表示，這些遊行者顯然是聯邦調查局特工或反法西斯主義的成員，試圖透過散布假訊息，誹謗川普的支持者。

信任度下降

其他調查顯示，美國人民對於民主、政府以及媒體的信任度每下愈況，而這種不信任造成的鴻溝，使意識形態一致的群體，依然在質疑對方的動機和意圖。

美聯社-NORC公共事務研究中心去年進行的一項民意調查發現，只有16%的美國人認為民主運作良好，而38%的人表示民主僅些許發揮作用。

美國公共關係公司愛德曼二十餘年來，持續針對公眾信任進行調查。愛德曼主管 Tonia Reis 表示，信任是一種寶貴的商品，對經濟和政府的運作至關重要，人們若是沒有將公眾信任納入考量，等到真的意識到其重要性時，恐為時已晚。

政治極化導致國家分裂

威爾康奈爾醫學院教授理查德弗里德曼博士認為，陰謀論者在爭奪訊息話語權的同時，常將他們的恐懼轉為武器，以致傳播針對新冠疫情錯誤訊息，誹謗川普以及西方國家對於俄羅斯制裁等言論，凡此均對世界造成不良影響。

美聯社表示，當公眾信任破裂，國家的兩極分化和焦慮感就會增加，而人們便會自尋「 替代事實」，陰謀論便隨之而來。

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美國 川普 波士頓

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