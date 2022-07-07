美國獨立日氣氛不如以往 槍擊案使民眾害怕外出

卡翠娜女士和幾位認識多年的好友每年都會利用獨立日假期搞一個休假活動（retreat）：居住在不同州的大家，開車到新墨西哥州一家位於郊外的度假村，各自把手機和電腦都關機，在山林湖泊之間玩遊戲、做瑜伽、爬山、讀書。但今年，她不得不取消了這項計劃，6月的勞工部數據顯示，過去一年裡，汽油價格上升了48.7%，這讓長途汽車旅行的成本變得十分昂貴，也是卡翠娜取消度假計劃的主要原因。

住在加利福尼亞州的金先生原本每年獨立日都要花數百美金購買煙火、煙花，在後院裡綻放時，來觀看的朋友和同事都特別興奮。但今年的煙火普遍漲價了不少。他算了下，如果購買和去年相同的數量和款式，要多付大約一百美金。再加上股票市場不景氣，他去年投資的科技類股票價格走低，所以決定和家人與朋友一起去市中心看免費的煙火表演。數據顯示，今年煙火的價格也飛速上漲，比去年貴了26%甚至更多。

除去旅遊和煙花這些稍顯「奢侈」的慶祝活動之外，作為生活必需品的食物也貴了不少。頗受美國人歡迎的獨立日美食熱狗的價格比去年上漲了10.4%，碳酸飲料上漲了13.2%，用來做漢堡的牛肉餅上漲了13.6%。總體而言，食物的價格在過去的一年中上漲了10.1%。39%的美國人表示，和去年獨立日相比，今年在進行獨立日採購時會少買一些。

在獨立日前不久，控槍、墮胎，2021年1月6日國會山騷亂等議題，都引起了許多美國人的熱烈討論，也讓持有不同政治觀點與宗教信仰的人之間更加割裂。美國人對於最高法院的信任度降低到了史上最低的25%。而推翻了羅訴韋德案中聯邦憲法對於墮胎權的保護，更是讓為數不少的人開始覺得美國正在「開倒車」。在這個節骨眼上，有些人覺得獨立日這個帶有愛國色彩的節日本身就沒什麼值得慶祝的。

沒什麼好慶祝的，走，遊行去！

住在奧斯汀的托裡提到，自己和許多鄰居，過去很多年都會私下組織獨立日的慶祝巡遊。鄰居們提前好幾個星期就開始籌備，在獨立日當天早晨，大家穿著印有美國國旗圖案的服裝，在臉頰上塗著紅色白色與藍色，舉著旗子、彩帶等物品，有人騎著自行車，有人滑著滑板，人群繞著家附近的公園遊行一周。然後大家坐在公園的草坪上，放著音樂載歌載舞，分享各自家裡制作的美食，看著孩子們追逐打鬧。但今年，她告訴鄰居自己會抵制這個慶祝活動，因為她覺得在這個國家，女性少數族裔的權利正在逐漸被剝奪。

華人阿星也選擇不慶祝獨立日，而是參加反對推翻羅訴韋德案的遊行。「這個國家都這樣了還慶祝啥呀」，她有些無奈地回答。已經在美國生活居住好些年的她說有種經過時間旅行回到了過去的魔幻感，在上個世紀七十年代就賦予女性的權利竟然就這麼失去了。她於7月1日和2日都出門參加了遊行，這兩天的最高氣溫都接近四十度，雖然為了防曬做足了措施，但是真正遊行的時候還是差點中暑。這亦是她第一次參加遊行，之所以選擇站出來採取行動是因為「真的覺得要去戰鬥了」。「因為我已經很多年來都避免幹比較鍵盤俠的事兒了，如果你沒有真的能有用的行為，在網上罵戰只會消耗自身的情緒」。她還半開玩笑地說，以為移民到了美國已經可以享受到性別平等，但沒想到還是不夠。

但她覺得通過遊行這個方式來度過獨立日非常有意義，她在遊行中看到了許多高中年齡的女生，堅持著發出自己反對的聲音。美國各項選舉中，選民的投票率並不高，年輕人就更低了。在2020年的總統選舉中，18至24歲的選民的投票率是所有年齡段中最低的，只有51.4%。 她覺得年輕人把墮胎權這樣早就擁有的權利當成是理所應當的，而並沒有為了獲得權力需要努力奮鬥的精神。她希望通過自己出現在遊行中，這樣一個表達自己的憤怒的行為，來支持年輕人，也和許許多多同樣憤怒的女性站在一起。

有人群聚集的地方不再安全

獨立日當天發生了槍擊案，在芝加哥市郊的海藍帕克市，槍手躲在附近一座建築的屋頂，向舉行獨立日巡遊的歡慶人群開槍，到現在為止已經有7人死亡。事件發生後不久，記者收到博士留學生朋友艾比的短信，她說自己當天不會出門慶祝節日，也不會去任何有人群聚集的地方。「這樣的事件太隨機了！」她還提到了就在不久前發生的幾次影響惡劣的槍擊案件，包括紐約州布法羅市一家超市內發生的槍擊案，和德克薩斯州布羅小學中發生的槍擊案。她覺得任何人群聚集的場合都不再安全，並且開始計劃避免去大型超市採購和去餐廳用餐，而是盡可能多地呆在辦公室或者家中。記者所在的幾個華人微信群中也紛紛討論這起槍擊案，原本歡樂的節日氛圍瞬間變得凝重。亦有人原本晚上計劃去參與慶祝活動或者看煙花，但最後決定還是留在家中。

底層人群和邊緣族群被通脹等社會問題壓得喘不過氣來。她希望把精力放到其他值得更有意義的活動中去，比如6月份的驕傲月遊行。也有不少鄰居認可她的看法，最後，大家並沒有延續往年的傳統，鄰裡間的慶祝巡遊也沒有舉行。

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