羅布小學慘案本應避免？新調查：警方反應慢、門未上鎖

德州羅布小學（Robb Elementary School）5月發生槍慘案造成21死，一份最新報告發現烏瓦德（Uvalde）警方竟「多次錯過」阻止槍手的機會。

衛報報導，這份由德州州立大學（Texas State University）高級執法快速反應培訓（ALERRT）中心發布的報告指出，事發當時有一名烏瓦德警員向上級請示是否可以向槍手開槍，卻沒有得到回覆。報告還發現，持槍在外的警察要求在槍手進入大樓前將其射殺。

根據聲明，槍手當天於上午11點33分進入大樓之前，現場的一名烏瓦德警員在西廳入口觀察到槍手攜帶步槍準備進入，隨即向上級請求開槍射擊對方的許可，但上級卻疑似沒有聽到或反應太慢，值得注意的是根據德州刑法，該警官其實不需尋求許可，因為使用致命武器是「為防止謀殺的正當理由」。

此外，最先到達現場的另一名警員疾駛進停車場內，報告表示「假使該警員開得慢一點，他可能會注意到槍手並在其進入學校前先採取行動」，另外還透露學校沒有安全防護、大樓的門經常被撐開，一名教師在槍手進入之前關閉了大門但並未上鎖，這導致槍手「毫無阻礙」的進入學校。

隨後槍手進入111號教室，沒多久便傳來孩子們的尖叫聲和無數槍聲。烏瓦德警長警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）此前曾表示自己「專門檢查111號教室的門、而門是鎖著的」，但報告發現它其實從未上鎖，因為從門外進入需要鑰匙。

種種事後調查紛紛讓外界對烏瓦德警方缺乏回應和錯誤的安全措施做出強烈批評。