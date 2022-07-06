快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前貿易顧問：拜登減免陸關稅規模 短期內恐不會太大

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
威廉斯6日稱拜登取消部分對陸關稅舉動，短期內將很可能是「溫和的」。本報資料照／華盛頓記者張加攝影
威廉斯6日稱拜登取消部分對陸關稅舉動，短期內將很可能是「溫和的」。本報資料照／華盛頓記者張加攝影

白宮前貿易顧問威廉斯（Clete willems）6日表示，美國總統拜登可能「很快」對一項溫和的減免關稅方案做出決定，以取消部分對中國大陸加徵的關稅來遏制通膨

曾在川普政府擔任貿易談判代表、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯說：「我們預期總統將做出決定的是，一個相對溫和的潛在關稅暫停清單，以便對抗通膨。一些報導指出，將取消目前對中國加徵逾3600億美元中的100億美元。」

他並指出，此舉很可能結合其他「被視為對中國強硬」的行動，例如對中國補貼產業進行新的調查。「這對拜登政府管理國內事務非常重要，如此就不會遭對中鷹派批評軟弱。我認為我們很快就會看到一些進展。」

根據一些經濟學家估計，取消對中國進口商品加徵的關稅，將使美國通膨率下降1%，並恢復民眾對經濟的信心。

威廉斯說：「這是一項重要的因素，總統一直被批評未在通膨問題上採取太多行動，他們顯然想表示，他們已聽到且正在做出回應。」

美國 白宮 拜登 通膨 美中關係

延伸閱讀

國際股市若回穩 短線跌深反彈可期、跌深股可留意

美評估俄烏戰爭太樂觀？分析家籲：拜登應施壓烏和談

高院5:4裁定 川普的移民政策 拜登可自由喊卡

駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

相關新聞

美前貿易顧問：拜登減免陸關稅規模 短期內恐不會太大

白宮前貿易顧問威廉斯（Clete willems）6日表示，美國總統拜登可能「很快」對一項溫和的減免關稅方案做出決定，以...

紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害

紐約市警局數據顯示，今年國慶長周末槍擊案件相比去年增加了六成，受害者總人數更超過50人，國慶當日就有超過20名受害者。

芝加哥國慶槍擊增至7死 槍手戴假髮扮女行凶

伊利諾州湖郡檢察官萊因哈特(Eric Rinehart)5日向涉嫌前一天在海嵐公園市(Highland Park)國慶遊...

調查川普涉干預大選 喬州傳喚葛理漢、朱利安尼

為偵辦前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果，喬治亞州法官應檢察官要求，由大陪審團5日簽發傳票，傳喚川普盟友聯邦參議員葛理...

「放學總最後被接走」父母長期忽視 鑄芝城槍手殺機？

芝加哥市郊海嵐公園市(Highland Park)國慶遊行大規模槍擊案21歲槍手克里莫(Bobby Crimo)為何大開...

芝城槍擊／槍手迷信47 曾喊殺光全家、住處搜出16把刀

芝加哥海嵐公園市槍擊案後，警方表示2019年曾兩度找上槍手克里莫，分別是因為他鬧自殺和威脅要殺光全家人；目前警方仍不清楚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。