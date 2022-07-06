美前貿易顧問：拜登減免陸關稅規模 短期內恐不會太大

白宮前貿易顧問威廉斯（Clete willems）6日表示，美國總統拜登可能「很快」對一項溫和的減免關稅方案做出決定，以取消部分對中國大陸加徵的關稅來遏制通膨。

曾在川普政府擔任貿易談判代表、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯說：「我們預期總統將做出決定的是，一個相對溫和的潛在關稅暫停清單，以便對抗通膨。一些報導指出，將取消目前對中國加徵逾3600億美元中的100億美元。」

他並指出，此舉很可能結合其他「被視為對中國強硬」的行動，例如對中國補貼產業進行新的調查。「這對拜登政府管理國內事務非常重要，如此就不會遭對中鷹派批評軟弱。我認為我們很快就會看到一些進展。」

根據一些經濟學家估計，取消對中國進口商品加徵的關稅，將使美國通膨率下降1%，並恢復民眾對經濟的信心。

威廉斯說：「這是一項重要的因素，總統一直被批評未在通膨問題上採取太多行動，他們顯然想表示，他們已聽到且正在做出回應。」