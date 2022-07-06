美國防部首位AI長哲學政治雙碩士＋資工博士 矽谷找不出第2人

美國國防部剛任命了史上首位AI長，完整頭銜是「數位暨人工智慧長」（Chief Digital and Artificial Intelligence Officer，CDAO）。為此，他們挖角了前Lyft的機器學習負責人克雷格・馬特爾（Craig Martell）。

矽谷大概找不出第二個馬特爾，大學念的是政治理論，接著又拿了哲學、政治雙碩士，差點又拿了邏輯學碩士，他說自己一直在找尋人生真正想做的事情，直到讀了資工博士，一頭栽進了機器學習。

「我進入電腦科學，特別是人工智慧的目標，源於我對人類的著迷（迥異於多數進入該領域的人）⋯⋯我熱衷於我稱之的『哲學的可檢証性』，亦即我們能否設計出讓我們理解人類行為的系統？」他在一次美國東北大學的訪談時說。

他形容自己贏得了職涯樂透。

確實如此，他曾領軍LinkedIn、Dropbox和Lyft的機器學習團隊；如今，他將帶領地球上最強大的國家，助其現代化，整合破碎資源，創造戰場上的決策優勢，以在資訊戰上與中國對抗。

「透過克雷格的任命，我們希望看到國防部加速AI、數據分析和機器學習技術的開發和進步⋯⋯他將把頂尖企業的經驗應用在我們獨特的使命上。」美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）的公開聲明說。

根據《彭博》報導，多位近期離職的美國資深國防官員批評，美國國防部已遠遠落後於產業，並在AI和其他新技術上有落後中國的風險。

做為美國政府最古老、最龐大的政府部門，它的歷史甚至可以追溯到建國前；長久以來，它形成了一套自己的運轉方法，照著既定的軌跡移動，但科技正在翻轉戰爭的本質，龐然巨獸的現代化步伐太慢。

2019年，美國《國防授權法案》要求國防部任命一名掌舵AI國防戰略，並擬定轉型計畫的資深官員，終於在2022年催生出首位AI長。

「美國正在以科技重新定位其地緣政治戰略⋯⋯五角大廈的AI長將是關鍵角色，此人將監督自動化武器等幫助美國因應未來挑戰的計畫，這有許多意含，最大的當是美國將以AI作為軍隊的新『核心』，而非邊緣的變項。」地緣政治專家，加拿大諮詢公司「創新未來中心」聯合創辦人普拉卡什（Abishur Prakash）告訴《分析印度雜誌》。

國防界人士為此歡呼，但領導地表上最強國家的AI戰略，跟在業界設計自駕車不同。

馬特爾從未在政府任職，唯一跟政府打交道的經驗就是在海軍研究學校任教時，擔任自然語言處理實驗室的負責人。一個外來和尚，領導一個二月才成立的新辦公室，企圖幫龐大、官僚的國家軍事機器動換心手術，挑戰不言而喻。

「我相信我們將能做出一番偉大事業，但也是艱難的事業，這會是一大挑戰，」馬特爾四月底接受美國軍事新聞網站《Breaking Defense》專訪時坦承。

但他相信業界的優勢能讓大象跳舞。

「我認為他們（國防部）需要一個業界的人，知道如何大規模並快速地帶入AI和分析真正的價值⋯⋯產業擅長的事之一就是靈巧，試了然後說，好吧，這條路行不通，讓我們試試這個，那個不行，讓我們試試這個。你逐漸在產業裡鍛鍊出靈活的肌肉，而我認為那是國防部真正需要的。」

「另一方面，來自產業也有缺點，我還不了解五角大廈，不知道從誰下手，」他繼續說，但手中握著六億美元的2023年度預算，他不是沒有計畫。

「如果我們想要成功達標，成功地跟中國競爭，首先須弄清任務的最佳價值為何，並據此驅動我們的建造、設計、提出的政策⋯⋯我只是想確保所作所為並非生於真空，而是心中有實際的任務目的和目標。」他說。

至於方法，他進一步解釋，「每當我要解決一個問題，或進入一個新的組織時，我第一個要問的就是：我們有對的人嗎？有對的流程嗎？有對的工具來達成願景（和）目的嗎？」

他說，他給自己三到六個月的時間，找出要服務的「大客戶」，釐清「人才、平台、流程和工具上的缺失」，「我們不想走進去說，只要我們做出來，顧客就會來。」

把兩百多歲的老政府機關改革成客戶導向，需要高層相挺，也需要有人擔任中間的橋樑。

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為此，國防部將海軍資訊戰辦公室的創辦人兼主任帕米耶里（Margaret Palmieri）調到數位暨人工智慧辦公室，擔任馬特爾的副手。馬特爾則直接向國防部副部長希克斯彙報，而她的名言正是：「我認為每一串代碼，都像子彈一樣重要。」

Kathleen Hicks-美國-國防部副部長-人工智慧-AI-AI長-國防戰略美國國防部副部長希克斯重視資訊科技，希望AI長加速國防部應用新技術。圖片來源：美國國防部網站

也許人生是個圓，念研究所時，911發生了，馬特爾默默決定將研究重心放在阻止911悲劇的重演；在進入業界前，他在美國海軍研究院教了12年，講台下的學生都是軍人，研究的是AI的國防應用。

轉了一圈，他又回到起點，這次，他能否幫帝國軍隊脫胎換骨，洞燭先機呢？世界拭目以待。

「全文轉載自未來城市(哲學、政治雙碩士＋資工博士，美國國防部首位AI長為何是他？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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