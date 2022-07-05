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美國右翼媒體遭清算 面臨超高額訴訟

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國右翼媒體在美國大選時期時，持續發送選舉舞弊的論點，至今遭到選舉機構起訴，面臨超過10億美金的訴訟案。（Photo on Flickr by mroach）
美國右翼媒體在美國大選時期時，持續發送選舉舞弊的論點，至今遭到選舉機構起訴，面臨超過10億美金的訴訟案。（Photo on Flickr by mroach）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】不是不報，時候未到！美國右翼媒體在美國大選時期，持續發送選舉舞弊的消息，試圖打擊現任美國總統拜登的聲望，如今，這些陰謀論後續都遭到司法機構的駁回。當時為總統大選提供投票設備的企業Dominion Voting Systems，準備對右翼媒體發起金額高達16億美金的訴訟。但部分右翼媒體痛批，「此舉將危及新聞自由」。

大選結束後的算帳

衛報》報導，美國右翼媒體在2020年美國大選時期，是最活躍的時期，在黃金時段持續播送「裝滿拜登選票的手提箱」、「投票設備有舞弊嫌疑」等消息，試圖削減拜登的聲量，但最後仍是拜登當選總統。

事過境遷，右翼新聞媒體包括福斯新聞、大全新聞（Newsmax）與美國第一新聞網（One America News Network）遭指控，Dominion Voting Systems表示「相關右翼媒體擴大假消息」，破壞該公司聲譽，並發起16億美金的訴訟案，目前已獲准起訴。

危害新聞自由

關於新聞頻道播報的選舉舞弊論點，在相關司法機關進行調查後，正式駁回這些指控，曾擔任美國司法部長的巴爾表示，「選舉舞弊的消息是胡說八道」。法律專家都指出，Dominion的指控相當有力，這些右翼媒體將可能遭遇到「真正的麻煩」。

福斯新聞目前仍為美國收視率最高的新聞頻道，在此訴訟案的偵辦應不至於使其倒閉。但對其他兩間較小的媒體而言，狀況就截然不同。大全新聞日前聲明表示，他只是如實報導前美國總統川普提出的指控，而且也對川普的主張提出批評，怒斥此訴訟案將危及美國憲法第一修正案保障的新聞自由，「迫害所有的新聞媒體」。

宛如重見中天事件

而台灣也曾發生國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天新聞台換照的政治爭議。NCC指出，中天電視台因為多次違規、內控機制失靈與違反新聞事實查證等原因，駁回中天的換照申請，最後中天電視台遭停播。

對此，台灣的看法相當兩極，旺中集團痛批，此舉為蔡政府指使NCC不通過換照，政治操弄的意味濃厚。政大傳播學院兼任教授蘇蘅更痛批，「此案是政治公權力打壓新聞自由的黑暗時代」。

資訊爆炸的時代，新聞自由與假消息議題牽連不斷，如華視近期出包事件不斷，2個月內出現多次錯誤消息，NCC於2個月後才祭出裁決，也遭外界批評，相較於對中天開鍘的速度，「顯然是雙標」。

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美國大選 新聞自由 拜登

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