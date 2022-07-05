美股三大期指上漲 傳拜登接近取消部分中國大陸進口品關稅

隨著投資人評估美國拜登政府可能取消川普時代對3,000億美元中國大陸進口品部分關稅的相關消息，在台股5日開盤前，美股三大期貨指數上漲，日韓股市盤初大漲超過1%。

在台灣時間5日8時40分左右，道瓊指數期貨上漲0.3%，標普500指數期貨上漲0.4%；小型那斯達克100期貨指數上漲0.7%，稍早漲幅一度超過1%。

彭博資訊報導，拜登最早本周將宣布取消對部分中國大陸消費品加徵的關稅，此外還可能啟動一項針對產業補貼的新調查，可能提高科技等戰略領域的關稅。知情人士說，拜登尚未做出最終決定，宣布時間可能會有所延遲。

分析師認為，若美國宣布任何取消對陸消費品關稅的措施，有助舒緩全球對通膨的疑慮，並且支撐風險資產。

GAM投資管理公司駐蘇黎世的投資主管Jian Shi Cortesi表示，取消部分消費品關稅應該會對緩解美國通膨產生正面影響，這對股票投資人來說是個好消息。此外，取消關稅也有利於中國大陸的經濟和股市氛圍。

隨著美國通膨的加速上升，有關拜登政府正在考慮部分調降對中國3,000億美元商品加徵關稅的訊號屢屢顯現。

拜登上月表示，他將「很快」與中國大陸國家主席習近平對話，並且告訴記者，正在權衡是否要對川普政府加徵的中國大陸進口商品關稅採取行動。

一位白宮發言人表示，政府尚未就關稅問題做出決定，但希望確保關稅與「經濟和戰略」優先事項保持一致，避免不必要的提高美國人的生活成本。

《華爾街日報》此前報導，白宮最快可能於本周做出相關決定。