芝加哥遊行槍手落網！「現場血跡斑斑」釀6死近40傷

芝加哥高地公園（Highland Park）當地時間4日上午舉行國慶遊行，沒想到進行到後半段竟爆發重大槍擊案，目前已有6人死亡及近40人受傷。最新消息指出警方已於晚間逮捕一名嫌犯。

華盛頓郵報報導，嫌犯名為克里莫三世（Robert E. Crimo III），警察在路上發現他時進行短暫追捕，隨後當局在「未發生任何事件」的情況下逮捕他。

當局指出，事發於上午10點後不久，當時高地公園市中心的遊行已進行四分之三，槍手這時開始從建築物頂樓向人群開槍，並似乎瞄準一旁觀看遊行的民眾，直到警察靠近後才逃脫，執法部門隨後展開大規模搜捕，並繳獲一把步槍。

遊行現場有5人當場死亡、數十人被送往醫院，其中狀況危急的人數尚不清楚，但有1人送醫後死亡。現場影片顯示人行道上血跡斑斑，附近有散落一地的椅子、玩具和毯子，都是在槍響後民眾混亂的逃生過程中留下。

高地公園警察局長喬格門（Lou Jogmen）稍早向記者表示目前槍擊事件已造成6人死亡以及約40人住院。