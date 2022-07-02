影／天啊，鐵達尼號2.0！遊客用手機錄下郵輪撞冰山

美聯社與Storyful報導，一艘郵輪日前在阿拉斯加州外海撞上冰山後，被迫取消剩下的航程，現已在華盛頓州西雅圖停靠與進行維修。

根據報導，挪威太陽號（Norwegian Sun）在6月25日早上10點前不久於阿拉斯加州哈伯德冰川（Hubbard Glacier）附近撞上冰山一角。來自內華達州的班傑明（Benjamin Talbott）當時就在船上，稱自己當時正跟家人閒逛，兄弟安東尼（Anthony Romo）注意到海水裡有什麼東西，接著發現了郵輪將撞上的冰川，要他拿出手機，進而錄下了事件的經過。

從班傑明拍攝的畫面可見剛跟郵輪碰撞之後的冰山，還能聽到他大喊著，「我的天啊，這是鐵達尼號2.0！」，但班傑明受訪時堅稱自己並不是「嚇壞了」，而是驚嘆於冰山的大小，並形容郵輪撞上冰山的聲音聽上去像是「門砰地一聲關上」。