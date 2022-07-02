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影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

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影／天啊，鐵達尼號2.0！遊客用手機錄下郵輪撞冰山

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
挪威太陽號郵輪6月25日在阿拉斯加州外海撞上冰山後，被迫取消剩下的航程跟開回西雅圖停靠與進行維修，乘客班傑明出示他用手機錄下剛跟郵輪碰撞之後的冰山畫面。美聯社
挪威太陽號郵輪6月25日在阿拉斯加州外海撞上冰山後，被迫取消剩下的航程跟開回西雅圖停靠與進行維修，乘客班傑明出示他用手機錄下剛跟郵輪碰撞之後的冰山畫面。美聯社

美聯社與Storyful報導，一艘郵輪日前在阿拉斯加州外海撞上冰山後，被迫取消剩下的航程，現已在華盛頓州西雅圖停靠與進行維修。

根據報導，挪威太陽號（Norwegian Sun）在6月25日早上10點前不久於阿拉斯加州哈伯德冰川（Hubbard Glacier）附近撞上冰山一角。來自內華達州的班傑明（Benjamin Talbott）當時就在船上，稱自己當時正跟家人閒逛，兄弟安東尼（Anthony Romo）注意到海水裡有什麼東西，接著發現了郵輪將撞上的冰川，要他拿出手機，進而錄下了事件的經過。

從班傑明拍攝的畫面可見剛跟郵輪碰撞之後的冰山，還能聽到他大喊著，「我的天啊，這是鐵達尼號2.0！」，但班傑明受訪時堅稱自己並不是「嚇壞了」，而是驚嘆於冰山的大小，並形容郵輪撞上冰山的聲音聽上去像是「門砰地一聲關上」。

挪威太陽號據報隨後就掉頭駛向朱諾（Juneau, AK）進行檢查與進一步的評估，並獲海岸防衛隊允許以較低的速度返回西雅圖，最後於6月30日抵達目的地。

挪威太陽號郵輪乘客班傑明用手機錄下剛跟郵輪碰撞之後的冰山畫面，形容郵輪撞上冰山的聲音聽上去像是「門砰地一聲關上」。路透 & Storyful / Benjamin Talbott
挪威太陽號郵輪乘客班傑明用手機錄下剛跟郵輪碰撞之後的冰山畫面，形容郵輪撞上冰山的聲音聽上去像是「門砰地一聲關上」。路透 & Storyful / Benjamin Talbott

郵輪 挪威 阿拉斯加

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