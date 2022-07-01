美半導體補助法案又添變數 共和黨參院領袖揚言阻擋

美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）30日揚言，民主黨人若要自行通過總統拜登提出的經濟方案，他將阻擋跨黨派參議員力挺的美國競爭法案。美國競爭法案主要強化美國對中國大陸的競爭力，並為美國半導體生產提供補貼。

麥康奈提出這項警告，因參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）正討論一套較拜登原推動規模縮減的經濟方案。此案總額逼近1兆美元，其中5,000億美元將用於能源和健保項目支出。

力抗中國大陸競爭力的美國競爭現正卡關，此時參眾兩院試圖消弭兩黨歧見。這項競爭法案若通過，將撥款500億美元補助美國晶片製造商，

麥康奈推文說：「讓我說個明白，只要民主黨尋求通過自家協調的法案，就不會有跨黨派支持的美國創新與競爭法案（USICA）。」

若跨黨派支持的競爭法案在參院表決陷入50票同意對50票反對的僵局，麥康奈有權運用議事規則阻擋這項法案。該案須獲得60同意，才能進入預算程序以外的多數立法程序。

民主黨議員試圖在8月國會休會前通過拜登經濟方案，根據特別預算規則，該案只需用簡單多數決。

舒默和民主黨人原先期盼競爭法案在7月底表決通過。如今這項卡關已久的法案可能胎死腹中，除了因為共和黨人對該法案的疑慮升高，隨著國會期中選舉日漸逼近，民主黨人正聚焦於其他議題，包括近來簽署的槍枝安全法案。