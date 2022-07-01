江啟臣會晤拜登政府官員 美探台人怎麼看安全承諾
立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣30日結束華府行，他對記者表示，向美方傳達在所謂的雙邊關係「堅若磐石」之下，台灣人民期待在軍售和經貿等領域能有更具體的結果和進展，而非只停留在對話。
據了解，江啟臣此行與國務院和國安會官員舉行閉門會談，在鳳凰城參加台商會活動時，也將會晤美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），交流意見。
據了解，美國官員除了表達拜登政府對台灣的立場外，也探詢江啟臣在俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對美國安全承諾的看法，例如相不相信美國會派兵，或是怎麼看待美國對台灣的安全承諾。
江啟臣表示，台美關係一直都很密切，樂見有更多的深化廣泛的新進展；台灣人民對美台關係是有著更高期待的，期待軍售更有效率，期待台灣安全的保障能更有感，期待經貿不要只是停留在對話，還能有具體的計畫和結果。
江啟臣舉例，台美經貿合作領域包含貿易便捷化、投資便利和供應鏈穩定等，都需要進一步的藍圖規畫，他也向美方爭取台灣留學生在美國的待遇和獎學金。
此外，有關能源，江啟臣說，能源涉及國家安全與台海安全，若能源穩定有問題無，要圍堵封鎖台灣易如反掌，不用等到打仗，台灣都可能自己陷入缺電癱瘓，因此更需要台美合作。
江啟臣說，他將這些實質問題說給AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等美國官員聽，不見得對方能立即給出答案，最起碼讓美方聽到台灣人民和國會的聲音，而不是只有台灣政府的意見。
江啟臣也說，在美中關係競爭又對抗加上俄烏戰爭的國際現況下，台美關係更受重視，駐美代表處等對美單位的工作壓力只增不減，台灣在美官員的角色會比以往更吃重，期勉大家共同努力，國會會提供必要支持。
江啟臣這趟華府行，有國會議員因確診而無緣會晤，不過，他拜會了聯邦眾議院台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）等4位國會議員，其中，眾議員克萊恩（Ben Cline）推文寫道，很高興與台灣立法委員代表團會面，聽取他們對美國在不穩定的地區中，持續支持盟友台灣的必要性的關切。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言