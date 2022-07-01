江啟臣會晤拜登政府官員 美探台人怎麼看安全承諾

立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣30日結束華府行，他對記者表示，向美方傳達在所謂的雙邊關係「堅若磐石」之下，台灣人民期待在軍售和經貿等領域能有更具體的結果和進展，而非只停留在對話。

據了解，江啟臣此行與國務院和國安會官員舉行閉門會談，在鳳凰城參加台商會活動時，也將會晤美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），交流意見。

據了解，美國官員除了表達拜登政府對台灣的立場外，也探詢江啟臣在俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對美國安全承諾的看法，例如相不相信美國會派兵，或是怎麼看待美國對台灣的安全承諾。

江啟臣表示，台美關係一直都很密切，樂見有更多的深化廣泛的新進展；台灣人民對美台關係是有著更高期待的，期待軍售更有效率，期待台灣安全的保障能更有感，期待經貿不要只是停留在對話，還能有具體的計畫和結果。

江啟臣舉例，台美經貿合作領域包含貿易便捷化、投資便利和供應鏈穩定等，都需要進一步的藍圖規畫，他也向美方爭取台灣留學生在美國的待遇和獎學金。

此外，有關能源，江啟臣說，能源涉及國家安全與台海安全，若能源穩定有問題無，要圍堵封鎖台灣易如反掌，不用等到打仗，台灣都可能自己陷入缺電癱瘓，因此更需要台美合作。

江啟臣說，他將這些實質問題說給AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等美國官員聽，不見得對方能立即給出答案，最起碼讓美方聽到台灣人民和國會的聲音，而不是只有台灣政府的意見。

江啟臣也說，在美中關係競爭又對抗加上俄烏戰爭的國際現況下，台美關係更受重視，駐美代表處等對美單位的工作壓力只增不減，台灣在美官員的角色會比以往更吃重，期勉大家共同努力，國會會提供必要支持。