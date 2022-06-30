紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺！市長：勢必找出兇手

紐約警察局表示，一名推著嬰兒車在紐約市街道上的行走的20歲女子竟當街被兇手開槍擊中頭部身亡。

衛報報導，該受害者於29日被送往大都會醫院中心（Metropolitan hospital Center），隨後因傷勢過重而死亡。 根據警方說法，她僅3個月大的孩子安然無恙。據悉，身著黑衣的槍手是從該女子身後靠近並開槍擊中其頭部。

在事發現場附近舉辦的記者上，紐約市長亞當斯（Eric Adams）向大眾呼籲幫助尋找兇手，他表示「我們將找到犯下這一可怕罪行的人，我們將找到他並將他繩之以法」。

紐約警察局在推特上表示基於調查仍在進行，居民應避開該地區。