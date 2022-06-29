前白宮助手：川普想參與國會暴動受阻 還動手搶方向盤

美國前白宮副幕僚長哈欽森（Cassidy Hutchinson）28日在國會暴動調查委員會作證時表示，去年1月6日，當前總統川普得知他無法前往國會大廈時，他在車內對一名特勤人員大發雷霆，甚至還把手伸到車前試圖搶方向盤。

前白宮副幕僚長哈欽森28日在第六場聽證會上表示，「我們正看著國會大廈因謊言而被醜化」。

哈欽森形容，當時任代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）不支持選舉舞弊指控時，川普曾怒摔盤子。此外，川普的私人律師為川普撰好演講稿，文中有責備動用暴力、擬起訴他們的部分，川普並不同意，最後演講時也沒有說出來。另攻打國會暴徒高呼要吊死前副總統潘斯時，川普的態度也是表示認可的。

哈欽森還在證詞中指出，國會暴動當天，川普坐在全副武裝的總統座車裡，當時特勤局人員恩格爾（Robert Engel）認為國會集會太危險，不同意川普前往，川普竟氣憤地與恩格爾動手搶方向盤，並飆罵：「我是他X的的總統，現在馬上載我去國會。」

恩格爾當時抓住川普的手臂說，「先生，你必須將手從方向盤上拿開。我們要回到白宮西廂」。哈欽森說有人跟她說，川普當時向前暴衝，好像抓住恩格爾的脖子。

哈欽森援引另一名助手奧納托（Tony Ornato）的說詞稱，事後恩格爾看起來很困惑。

針對哈欽森的指控，川普在社群軟體「Truth Social」發文否認此事並稱：「哈欽森說我試圖抓住白宮轎車的方向盤，藉此讓車轉向、開往國會的故事是假的，是充滿病態與欺瞞的說法。」