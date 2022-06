世界OnAir／講紐約華人故事 台灣女導演首部長片引關注

在紐約,每個人都在尋找存在的意義。一個中英翻譯者,於留在紐約或回到家鄉的十字路口徘徊;一對年輕嘻哈舞者,初到紐約卻要學著抵禦追夢之旅破滅的失落;一對中年移民夫婦,艱苦面對患有精神疾病的暴力兒子的生活...這三組紐約人的生活互相交錯,正是導演俞聖儀(Sen-I Yu)的作品「我的天堂城市」(My Heavenly City)所要講述的故事。

俞聖儀來自台灣,目前在紐約從事電影製作,「我的天堂城市」是她的第一部長片,剛剛完成拍攝,目前正在後期製作階段。電影雖然講述三組在紐約生活的台灣人的故事,但俞聖儀表示,她沒有刻意把主題定在華人移民群體,「我想要講一個紐約人的故事。到底怎樣才是紐約人?我覺得在這個城市生活,即便只來了兩個月也是紐約人,都在這個很容易『被淹沒』的城市,找自己的出路。」

俞聖儀從小就對講故事有濃厚的興趣,甚至把自己兒時的娃娃當成演員,給他們編對白。12歲時,俞聖儀看了當時的台灣新浪潮電影「兒子的大玩偶」,對電影獨特的敘事方式感受深刻,也打開了看更多電影的大門,越來越多去接受影視創作的熏陶,「我覺得電影是我表達我對故事和人的興趣的最好媒介。」

但喜歡看電影是一回事,想要成為電影工作者則是另一回事。把俞聖儀推進電影業大門的,可以說是一本講述李安如何拍成他的第一部電影「推手」的書。書中,李安談及他在美國念電影,這讓對電影一腔熱血的俞聖儀,更加嚮往美國的電影教育。她後來也真的得到了機會,在紐約大學著名的藝術研究所蒂施藝術學院(Tisch School of the Arts)學習電影製作,開始了在美國做電影的旅途。

對於俞聖儀來說,寫作靈感多源於生活。在美國生活工作近20年,對生活的感受,是她寫作的源泉。「我並非都把自己的故事寫到電影裡面,而是記住生活中的感受,並試著用故事去表達這些感受。」對生活和身邊人的觀察,甚至對自己在不同生活階段的感悟的觀察,都是她靈感的一部分;不論是怎樣的故事,俞聖儀表示,她關注的重點題材都會回歸到「人」——家庭、愛情、寂寞...

除了專注拍電影,俞聖儀也在紐約上州的綺色佳學院(Ithaca College)教書,是該校電影學院唯一的亞裔女助理教授。作為亞裔女性導演,俞聖儀表示,這個身分還是會讓工作更加困難一些。她也有懷疑自己的時刻,曾思考「如果我是男導演,他們是不是就不會懷疑我、不信服我?」但俞聖儀表示,在種族問題於美國仍然是客觀存在的事實的當下,不應該因為自己的身分而止步不前,而應該試圖用自己的能力和知識,再加上對電影的了解和熱情,去說服別人。

俞聖儀也觀察到,作為在美國的亞裔,一個喜聞樂見的趨勢就是亞裔題材電影在近年來的蓬勃發展,從漫威的超級英雄電影「尚氣(Shang-Chi)」,到皮克斯的動畫電影「青春養成記(Turning Red)」,到今年口碑大好的「媽的多重宇宙(Everything Everywhere All At Once)」,美國觀眾對亞裔題材的影視作品越來越感興趣。甚至在俞聖儀的課堂上,不少學生受到關於韓裔美國移民的電影「夢想之地(Minari)」的啟發,嘗試寫作關於家庭題材的電影,這讓俞聖儀覺得很受鼓舞;在今年拍攝「我的天堂城市」過程中,俞聖儀也明顯感受到,出來試鏡的亞裔年輕人和亞裔影視從業者更多了。