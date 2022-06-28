有片慎入！他搭機時傳老二照給全機乘客 理由曝光眾人傻眼

為了讓無聊的搭機旅程增添一些樂趣，他竟向全體乘客發送「屌照」！美國1名男子本月25日搭乘西南航空班機時，利用iPad的AirDrop功能轉發自己的私密處照片，所幸現場一名女子拍下這個變態的犯案過程後報警，而影片已經在抖音上流傳，累積逾500萬觀看人次。

綜合外媒報導，從影片中可以看到，這位名叫賴瑞（Larry）的男子，罔顧座位的後方是一名兒童，公然對全體乘客性騷擾。當空服人員走過來詢問他為什麼要這麼做，他回答「只為了尋找樂子」。直到被一名在旁邊錄影蒐證的女子喝斥後，賴瑞才道歉了事。

目擊者透露，飛機抵達目的地後，隨即有警察把賴瑞押下飛機， FBI探員告知大家賴瑞已被逮捕。據悉，賴瑞或許有某種怪癖，有目擊者透露，賴瑞在發送下體照之後沒多久，緊接著就用iPad觀看女性幫他口交的照片，絲毫不在乎自己的私密照外流。