百萬分之一機率！女子帶狗散步被雷擊中 1人2狗陳屍單車道

踏入多雨夏季不時會有閃電雷暴，外出時要緊記留意天氣！美國多處近來受暴風雨侵襲，南加州一名女子帶着2隻愛犬在單車道上散步時，突然被閃電劈中，1人2狗當場慘死陳屍路上。當地警方形容，意外是百萬分之一機率才會發生的事情。

綜合外媒報道，事發上周三（6月22日）早上，美國南加洲51歲女子安東尼婭（Antonia Mendoz）如平日一樣帶着2隻寵物狗沿聖蓋博河（San Gabriel River）散步，沒想到今次遛狗，卻要賠上性命。當日早上1場猛烈風暴穿過該地區，帶來了狂雷閃電，安東尼婭與2隻寵物狗散步時不幸被擊中慘死，陳屍單車道上。

警方形容，今次意外機率是百萬分之一，竟「就這樣發生了」。據報道，當地政府預測風暴及惡劣天氣後，官員已強烈建議該地區市民避免戶外活動，直至風暴過去，惟最終仍發生了今次慘劇。

事件發生後，當地官員再提醒市民雷暴期間要格外小心，盡量留在室內地方，以策安全。今次是當地今年第一宗雷擊死亡事件，據美國國家氣象局統計，每年平均約有20人死於雷擊。

閃電行雷除了產生閃光雷聲，其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

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文章授權轉載自《香港01》