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拜登簽署美國近30年首個重大槍枝管制法 稱將拯救無數生命

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跨大步！拜登簽署近30年首個重大槍枝管制法

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
因美國近期美國槍擊血案頻傳，美國設立30年來第一項重大槍枝安全法。歐新社
因美國近期美國槍擊血案頻傳，美國設立30年來第一項重大槍枝安全法。歐新社

美國參、眾議院連日接力批准後，總統拜登25日簽署「跨黨派強化社會安全法」槍枝管制法案，這是美國30年來第一項重大槍枝安全法，為控槍倡議者多年的努力取得一大勝利。

CNBC報導，這項由民主、共和兩黨協議推出的槍枝管制法案，旨在對年輕人、有家暴前科者及可能對社會構成威脅的人的買槍管道設限，還將金援學校安全和心理健康計畫。該法案23日在參院意外快速過關後，眾院24日火速批准，送交拜登簽署。

拜登在簽署該法案之前表示：「雖然該法案並未達成我想要的一切，但它確實涵蓋了我長期來一直要求的行動，這將拯救無數生命。」

上月紐約水牛城超市及德州小學接連發生大規模槍擊事件，均為18歲兇嫌手持火力強大的突擊步槍犯案，釀成數十人喪命。全美槍枝管制聲浪因而再度沸騰，促使國會議員積極推動相關對策，以預防這類憾事發生。

根據這項新法，美國會加強對18至21歲年輕購槍者的背景調查，並致力補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），限制售槍給因虐待未婚伴侶而被定罪的人，也為各州提供紅旗法並設置補助金， 允許警察、親戚及熟人可依法讓被認定有威脅性的人不得擁槍。

槍枝管制 拜登 美國

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