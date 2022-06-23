美觀光直升機墜毀公路起火 機上6人全數罹難

美國CNN報導，一架提供觀光飛行的貝爾UH-1B（Bell UH-1B）直升機22日在西維吉尼亞州西南部洛根郡（Logan County）17號公路墜毀，機上六人全數罹難。

美國聯邦航空總署（FAA）聲明指出，貝爾UH-1B直升機約於22日傍晚5時墜毀。紐約時報報導，洛根郡緊急救難部門副主任桑雅．波特（Sonya Porter）表示，目前尚不清楚直升機失事原因，「我認為事發當時天氣晴朗」。

一名目擊女子表示，她住在距離墜機現場約兩公里的地方，當她看到直升機失控時立刻撥打911報案，並飛奔到現場試圖救人，她表示當時看到至少一人被困在起火的直升機上。儘管消防員趕往現場撲滅火勢，但機上六人仍不幸全數罹難。

這架貝爾UH-1B直升機由馬爾帕特航空公司（Marpat Aviation）所有，綽號「休伊」（Huey），曾在越戰時期被使用，目前轉為觀光用途。