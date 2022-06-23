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重近100公斤、長近5公尺！佛州發現有史以來最重的蟒蛇

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛羅里達州一隊生物學家最近捕獲有史以來抓到的最重緬甸蟒，西南佛羅里達自然保護區的新聞稿指牠體重達98公斤，長度近5公尺，並孵有122個發育中的蛇卵。美聯社 / Conservancy of Southwest Florida
美國佛羅里達州一隊生物學家最近捕獲有史以來抓到的最重緬甸蟒，西南佛羅里達自然保護區的新聞稿指牠體重達98公斤，長度近5公尺，並孵有122個發育中的蛇卵。美聯社 / Conservancy of Southwest Florida

美聯社報導，美國佛羅里達州一隊生物學家最近捕獲有史以來抓到的最重緬甸蟒（Burmese python ）。根據西南佛羅里達自然保護區（Conservancy of Southwest Florida）的新聞稿，這一隻雌性蟒蛇體重達98公斤，長度近5公尺，並孵有122個發育中的蛇卵。

根據報導，此一發現是佛州蟒蛇清除計畫的一部分。野生生物學家、西南佛羅里達自然保護區環境科學專案經理巴托斯澤克（Ian Bartoszek）說，這隊生物學家利用植入雄性「偵察」蛇（"Scout" snakes）的無線電發射機，研究蟒蛇活動、繁殖行為跟棲息地用途，「你要怎麼在乾草堆裡撈到那根針？你可以用磁鐵，而我們的雄性偵查蛇正是以類似的方式吸引周圍的最大雌性」。

這隊生物學家在佛州西部大沼澤地（Everglades）的一個區域利用了名為「戴歐尼修斯」（Dionysus）的偵查蛇。巴托斯澤克指出，「我們知道牠在那個地方是有原因的，團隊發現牠跟我們到目前為止所看到最大的雌性在一起」。

報導指出，生物學家伊斯特林（Ian Easterling ）與實習生芬德利（Kyle Findley）協助捉到這隻雌性蟒蛇，並拖著牠穿越林地到現場研究的卡車上。屍體剖驗還發現，這條蛇的消化系統內有著蹄心（Hoof cores），意味著一隻成年白尾鹿（White-tailed deer）是牠的最後一餐。

《國家地理》記錄了此次發現，凸顯入侵蟒蛇的持續影響。報導指出，入侵蟒蛇以快速繁殖跟消耗周圍的土生野生生物而聞名。巴托斯澤克表示，清除雌性蟒蛇在打亂繁殖周期發揮關鍵作用，「這是我們這個時代的南佛州野生生物問題」。

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