快訊

【早晨財經速解讀】聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息能成功填息？

北台三地六單位9警貪汙案 4警羈押禁見5警交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登呼籲美國國會同意 今夏暫免收聯邦汽油稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登22日提議暫停徵收聯邦汽油稅。歐新社
美國總統拜登22日提議暫停徵收聯邦汽油稅。歐新社

美國總統拜登周三（22日）呼籲國會同意今年夏天暫緩徵收聯邦汽油稅。目前，美國汽油價格已飆高到1加侖（3.8公升）汽油大約5美元。

拜登請求國會立法通過，到9月為止，暫停徵收聯邦汽油稅。該稅項對每加侖汽油徵收0.18美元、每加侖柴油收0.24美元的稅，繳至公路信託基金，支應公路與公共運輸方案。

美國財經媒體CNBC認為，暫停徵收聯邦汽油稅，恐怕也只是杯水車薪。

白宮為進一步減輕開車族的負擔，也籲請各州州政府考慮州等級的汽油稅假期；由州級政府徵收的汽油稅，平均約為每加侖0.2616美元。目前為止，康乃狄克州、佛羅里達州、喬治亞州、馬里蘭州、紐約州已經暫停徵收州級汽油稅，其他州也正在考慮跟進。

白宮估計今夏停徵聯邦汽油稅的成本為100億美元，希望國會能找到財源資助，讓公路信託基金的收入無損。

CNBC說，批評者認為汽油稅只占油價很小比重，消費者能省下的錢有限。賓州華頓商學院在3月所做的一項研究發現，如果暫停徵收聯邦汽油稅8個月，人均汽油支出最多只會減少47美元。另外，汽油稅假期要在國會通過門檻也不低，參議院階段需要至少10位共和黨參議員支持才能過關，而這似乎不太可能。

不過少繳稅金還是受到大多數民眾的歡迎，3月時Politico/Morning Consult所做的民調顯示，73%受訪的美國民眾贊成暫停徵收聯邦燃料稅。

延伸閱讀

赴國會作證 鮑爾：迅速升息打通膨

拜登壓油價 打出租稅牌

三星傳下周宣布量產3奈米

戴琪：台美啟動倡議 以具體方式強化雙邊經貿

相關新聞

拜登呼籲美國國會同意 今夏暫免收聯邦汽油稅

美國總統拜登周三（22日）呼籲國會同意今年夏天暫緩徵收聯邦汽油稅。目前，美國汽油價格已飆高到1加侖（3.8公升）汽油大約...

FDA擬推削減香菸尼古丁 美菸草業者反彈

根據聯邦政府網站廿一日公布的消息，聯邦食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）擬要求菸草公司大幅削減香菸的尼古丁含量，使其較不容易成癮...

戴琪：應優先校正美中貿易關係

外界關注美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平即將舉行的通話，拜登廿一日在白宮表示，還沒敲定跟習通話的時間，但「打算盡快與...

國會暴亂第4場聽證／川普被曝施壓 要關鍵州找選票

美國聯邦眾院調查國會山莊暴亂委員會廿一日舉辦第四場聽證會，內容為二○二○年大選後，拜登險勝的關鍵州選務官員如何受到前總統...

梅開四度緣盡 紐時：媒體大亨梅鐸正與超模妻離婚

「紐約時報」（The New York Times）今天引述兩名知情人士報導，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch...

戴琪：台美啟動倡議 以具體方式強化雙邊經貿

美國貿易代表戴琪今天出席國會聽證會，說明拜登政府貿易計畫。戴琪表示，美台本月初啟動21世紀貿易倡議，將發展具體方式強化雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。