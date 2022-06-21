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美國中暑死亡倍增 無殼族無處棲身

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
圖說: 極端氣候與高房價，美國鳳凰城首當其衝。(Photo on 維基百科)
圖說: 極端氣候與高房價，美國鳳凰城首當其衝。(Photo on 維基百科)

跟台灣一樣，美國無殼族正受高租金之苦！鳳凰城屋漏偏逢連夜雨，在極端氣候與快速的城市擴張推波助瀾下，長期的高租金飆漲問題浮出檯面。無力負荷高房價的無殼族，在酷暑浪潮下，找不到容身之處，成為該城市一大隱憂。專家預估，租屋問題將成為繼酷暑浪潮後，下一波燃眉之急。

無家可歸者被熱死

根據《衛報》20日報導，位於美國亞利桑那州的鳳凰城，在城市快速擴張，與全球暖化下禍不單行，成為美國最多人因酷暑死亡的城市。自2016年以來，包含鳳凰城在內的美國亞利桑那州馬里科帕縣，中暑死亡人數增加了一倍多，而無家可歸者佔整體死亡人數的四成。

根據該縣的年度統計，與2016年相比，無家可歸者激增三倍，截止至1月24日的統計，9,026名無家可歸者，有3,997人選擇在旅館或酒店避暑，其餘的5,029人則只能逗留在街上，暴露高溫的風險中，生命安全堪憂。

鳳凰城的住屋正義已亮起紅燈，在過去的六年裡，該城市的平均房租不停增長。亞利桑那州立大學的研究人員帕特里夏·索伊斯表示，鳳凰城成為極端氣候與高房價的受害者，但人們並沒有將這兩個因素扣連在一起，並認為租屋問題將成為繼酷暑浪潮後，下一波燃眉之急。

年長者恐成隱憂

根據 2019 年的一項根據《老年人居住危機研究》，年長者可能因日益趨漲的房租、醫療債務、工作安全性與家庭溝通不良議題等因素，而流落街頭，研究估計，無家可歸的老年人口到2030年恐會增至兩倍。針對美國鳳凰城的高房價議題，政府的相關配套措施顯然是刻不容緩。

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美國 老年人口

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