川普給中國加稅 拜登考慮減稅 說穿了都是利益考量

拜登政府官員稱，行政部門正全面審視對中國的關稅政策，作為一種方式來緩解目前美國國內嚴重的通貨膨脹問題。不過，行政部門尚未針對中國關稅政策宣布最後決定。國會兩黨議員紛紛表示，不贊成全面取消對中國商品的關稅，但在符合美國國家利益的情況下，可以考慮取消部分無關國家安全的商品關稅。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）星期天（6月19日）在接受美國廣播公司採訪時表示，拜登總統正審視對中國的關稅措施，因為前總統川普政府時期徵收的一些關稅「沒有達到戰略目的，會增加消費者成本」。

葉倫補充說，拜登政府正考慮取消部分2018年和2019年美國對中國進口商品施加的關稅，以緩解居高不下的通脹水平。

不過，葉倫並未指明將取消哪些品項的關稅，也拒絕說明行政部門是否已經做出最後決定。

國會兩黨議員一直密切關注拜登政府是否對中國的關稅政策進行調整。議員們大多表示不贊成全面取消對中國的關稅。