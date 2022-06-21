快訊

侯友宜稱「恩恩送醫全依中央規定」 羅一鈞回應了

獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

川普給中國加稅 拜登考慮減稅 說穿了都是利益考量

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
美國財長葉倫表示對於取消哪些對中關稅表示尚未定案。（路透）
美國財長葉倫表示對於取消哪些對中關稅表示尚未定案。（路透）

拜登政府官員稱，行政部門正全面審視對中國的關稅政策，作為一種方式來緩解目前美國國內嚴重的通貨膨脹問題。不過，行政部門尚未針對中國關稅政策宣布最後決定。國會兩黨議員紛紛表示，不贊成全面取消對中國商品的關稅，但在符合美國國家利益的情況下，可以考慮取消部分無關國家安全的商品關稅。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）星期天（6月19日）在接受美國廣播公司採訪時表示，拜登總統正審視對中國的關稅措施，因為前總統川普政府時期徵收的一些關稅「沒有達到戰略目的，會增加消費者成本」。

葉倫補充說，拜登政府正考慮取消部分2018年和2019年美國對中國進口商品施加的關稅，以緩解居高不下的通脹水平。

不過，葉倫並未指明將取消哪些品項的關稅，也拒絕說明行政部門是否已經做出最後決定。

國會兩黨議員一直密切關注拜登政府是否對中國的關稅政策進行調整。議員們大多表示不贊成全面取消對中國的關稅。

美國 拜登 葉倫

延伸閱讀

北京4萬字長文批美 分析：為拜習通話設定議程

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5％才能遏制通膨

即將展開歐洲訪問行程 拜登：可能不造訪烏克蘭

葉倫：川普時代部分對中關稅已失去戰略目的

相關新聞

川普給中國加稅 拜登考慮減稅 說穿了都是利益考量

拜登政府官員稱，行政部門正全面審視對中國的關稅政策，作為一種方式來緩解目前美國國內嚴重的通貨膨脹問題。不過，行政部門尚未...

擁槍權、墮胎權…18爭議裁案宣布在即 美最高院戒備嚴

聯邦最高法院審議期將於6月底結束，有線電視新聞網(CNN)分析，多項具有歷史意義、民意對立最明顯的重大裁決，都將在暑期休...

全美30萬教職人員離職 應付新冠、政治心力交瘁

根據聯邦勞工部統計數據指出，自2020年2月新冠疫情爆發開始至今年5月止，全美共約30萬名教師辭職，短短兩年內教育從業人...

美國華府周末2槍案 1死3傷、2嫌在逃

大華府過去的周末發生兩起槍擊案，其中華府一名15歲青少年19日在市中心被槍殺，另有包括一名警員在內的三人受傷，嫌犯在逃；...

美國熱浪東移 中西部恐出現破紀錄高溫

預報員今天表示，上週席捲美國中部大部分地區的熱浪將開始向東移動，並會出現危險的高溫

稱拜登「代理總統」 德州共和黨壓倒性通過拒認2020大選

美國德州共和黨（Texas Republican Party）上周末通過決議，稱拜登總統2020年的選舉勝利為非法，並呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。