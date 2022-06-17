快訊

台股早盤一度跌逾200點 台積電開盤跌破500元陷保衛戰

與北京較勁 拜登下周揪G7發起全球基礎建設夥伴關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，美國總統拜登將在下周的七大工業國組織（G7）峰會上發起全球基礎建設夥伴關係，邀請G7會員國共同應對中國大陸（尤其是印太地區）的影響力，這也將是拜登的重要外交成就。

此外，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）16日在華府智庫新美國安全中心（CNAS）一場活動上表示，印太地區有戰略重要性，美國將持續強化區域參與，與理念相近夥伴合作，確保開放且不受脅迫的區域環境。

G7峰會26日到28日在德國舉行，蘇利文16日說，拜登將發起一項全球基礎建設夥伴關係，包含公衛、數位等領域，作為「中國版的替代方案」，美國與G7會員國預計投資上千億美元，公私協力投資當地，將可給整個印太地區創造鉅額紅利，美國也視其為拜登政府剩餘任期的重要外交成就。

拜登上月在白宮接待東協（ASEAN）領導人，舉行峰會時宣布投資1.5億美元，打造新夥伴關係；拜登出訪日本時與若干印太地區國家共組印太經濟架構（IPEF），如今又要和G7會員國合作成立全球夥伴關係。

蘇利文表示，美國想在東南亞打造長期經濟夥伴關係，這是以私部門投資為基礎，而非由美國財政部直接對這些國家砸錢；藉由公私協力引進數百億美元的投資，協助東南亞國家推動潔淨能源、高科技，以及強化供應鏈等等。

蘇利文並未點名批判中國大陸的做法，但他預告美國與G7會員國將推動的夥伴關係，是要給區域國家提供「中國版的替代方案」，頗有與北京「一帶一路」倡議互別苗頭的意味。

一帶一路為中國大陸國家主席習近平2013年提出的戰略規畫，透過投資海外基礎建設拓展貿易與影響力版圖，全球已有149國加入，反對者批評這是債務陷阱外交。

坎伯表示，他與蘇利文13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，就烏克蘭、北韓和印太戰略等議題詳細且坦率地交換意見，盡力消除誤判，美國想要建立與中國大陸的競爭關係，但希望是一種在各領域有效競爭的和平關係。

美國 拜登 G7

延伸閱讀

美國傳考慮限制燃料出口 以抑制油價

彭博：美國努力安排拜登、習近平下月再通話

拜登：經濟衰退不是無法避免 美國在全球競爭仍占上風

傳美大法官妻聯手川普律師 圖謀推翻2020總統大選

相關新聞

美參議員提案「台灣關係法」43年來最大修訂！ 強化安全援助、列「主要非北約盟邦」

美國兩位參議員周四推出一項立法，希望大幅提升對台灣的支持，包括美國對台提供數十億美元的安全援助，並修法提升台美雙方的非官...

與北京較勁 拜登下周揪G7發起全球基礎建設夥伴關係

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，美國總統拜登將在下周的七大工業國組織（G7）峰會上發起全...

蘇利文：美對台政策沒bug 挑戰在北京

白宮國家安全顧問蘇利文十六日表示，美國長期一致的「一個中國」政策，其根本目標在於確保有效嚇阻改變台海現狀的行為，確保「那...

苦尋日本戀人70年 美國老兵跨海圓夢

現年九十一歲的韓戰老兵曼恩（Duane Mann）從不曾忘記廿二歲那年駐紮日本橫須賀港時，深深相戀過的日本女孩山口佩姬（...

蘇利文：美國對台政策沒有bug 問題在北京升高威脅

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，，美國長期一致的「一個中國」政策，其根本目標在於確保有效嚇...

申請8間常春藤名校全數通過 17歲天才少女經歷超勵志

美國佛州一名17歲天才少女，申請8所常春藤大學全數通過，優異表現令人驚豔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。