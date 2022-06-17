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美參議員提案「台灣關係法」43年來最大修訂！ 強化安全援助、列「主要非北約盟邦」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez） 路透
民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez） 路透

美國兩位參議員周四推出一項立法，希望大幅提升對台灣的支持，包括美國對台提供數十億美元的安全援助，並修法提升台美雙方的非官式關係。

這項名為「台灣政治法」的法案，由民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）和共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）提案，其中警告，若中國大陸武力犯台將遭到嚴厲制裁、未來四年提供45億美元的軍用融資，並將台灣列為「主要非NATO盟邦」。這兩位參議員今年4月曾率團訪問台灣。

兩位參議員表示，此法案將是1979年台灣關係法以來，美國對台政策最大幅修訂。梅南德茲發布新聞稿說，「北京持續尋求威嚇並孤立台灣之際，我國決心支持台灣及其民主政體的深度和強度，不應有所遲疑或模糊」。

他表示，此法案向中國大陸釋出明確訊息，勿犯下俄羅斯侵略烏克蘭的相同錯誤。

葛瑞姆說：「如果我們向中國對台的威脅和挑釁示弱，危險將有增無減。」幕僚表示，葛瑞姆和梅南德茲希望最快此法案能在下周送交參議院全院審議。

路透引述知情的官員透露，法案中部分內容可能讓拜登感到不安，擔心會因此激怒北京。

新法案將修訂台灣關稅法部分內容，像是增列提供台灣「有利嚇阻侵略」的武器，其中也要求國務院將台灣駐美代表處正名為「台灣代表處」，提升美國在台最高官員需經參院同意。

共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham） 路透
共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham） 路透

美國 北京

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