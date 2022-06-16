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申請8間常春藤名校全數通過 17歲天才少女經歷超勵志

聯合新聞網／ 綜合報導
17歲的艾德莉卡申請8間常春藤名校全數通過。圖擷自CNN
17歲的艾德莉卡申請8間常春藤名校全數通過。圖擷自CNN

美國佛州一名17歲天才少女，申請8所常春藤大學全數通過，優異表現令人驚豔。

CNN報導，美國佛羅里達州的17歲高中生艾德莉卡（Ashley Adirika），在今年申請8所常春藤大學，一舉全數錄取。報導指出，今年3月31日是所謂的「常春藤日」（Ivy Day），對所有申請學生來說十分重要。因為所有常春藤盟校會在這天公佈錄取名單，因此若是同時申請多間盟校，便會同時收到所有學校的錄取通知。

艾德莉卡申請了布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、達特茅斯大學、哈佛大學、賓州大學、普林斯頓大學和耶魯大學，放榜當天得知全數錄取，讓她和家人都十分高興。艾德莉卡表示，自己能有這樣的成就，都要歸功於媽媽。艾德莉卡來自單親移民家庭，她的母親獨自扶養5名子女，為了孩子犧牲奉獻，她很感謝媽媽的付出。

要進常春藤盟校當然不是件容易的事，自2018年起，每間常春藤大學的錄取率都低於12%，今年耶魯大學的錄取率為4.5%，哈佛大學更是只有3.2%，創下歷史新低。艾德莉卡不但在眾多申請者中脫穎而出， 還錄取史丹佛大學等其他知名大學。

艾德莉卡決定進入哈佛就讀政治系。她還創立了非營利組織「我們的故事，我們的價值」（Our Story Our Worth），希望能協助有色人種女性，幫助和自己有相似成長背景的女孩。

哈佛大學 放榜

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