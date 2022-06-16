聽新聞
test
0:00 / 0:00
申請8間常春藤名校全數通過 17歲天才少女經歷超勵志
美國佛州一名17歲天才少女，申請8所常春藤大學全數通過，優異表現令人驚豔。
CNN報導，美國佛羅里達州的17歲高中生艾德莉卡（Ashley Adirika），在今年申請8所常春藤大學，一舉全數錄取。報導指出，今年3月31日是所謂的「常春藤日」（Ivy Day），對所有申請學生來說十分重要。因為所有常春藤盟校會在這天公佈錄取名單，因此若是同時申請多間盟校，便會同時收到所有學校的錄取通知。
艾德莉卡申請了布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、達特茅斯大學、哈佛大學、賓州大學、普林斯頓大學和耶魯大學，放榜當天得知全數錄取，讓她和家人都十分高興。艾德莉卡表示，自己能有這樣的成就，都要歸功於媽媽。艾德莉卡來自單親移民家庭，她的母親獨自扶養5名子女，為了孩子犧牲奉獻，她很感謝媽媽的付出。
要進常春藤盟校當然不是件容易的事，自2018年起，每間常春藤大學的錄取率都低於12%，今年耶魯大學的錄取率為4.5%，哈佛大學更是只有3.2%，創下歷史新低。艾德莉卡不但在眾多申請者中脫穎而出， 還錄取史丹佛大學等其他知名大學。
艾德莉卡決定進入哈佛就讀政治系。她還創立了非營利組織「我們的故事，我們的價值」（Our Story Our Worth），希望能協助有色人種女性，幫助和自己有相似成長背景的女孩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言