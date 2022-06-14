媒體報導：拜登傾向取消部分對陸貨加徵的關稅

政治新聞網站Axios報導美國總統拜登上周在白宮和內閣重要閣員開會時，表明他傾向取消在前總統川普時代，對中國大陸進口產品所加徵的部分關稅，把一些產品移出遭加徵關稅的清單。

報導指出，拜登上周二（7日）和閣員開會時，提出他的想法，他傾向命令美國貿易代表署展開正式的「或免成續」，決定是否要讓自行車等部分消費產品，免遭加徵301條款關稅，可能最快本月就宣布相關訊息。但他不太可能豁免大型工業品項的加徵關稅，例如鋼鐵和鋁材。

白宮發言人則說，還沒針對陸貨加徵關稅做成決定，拜登是在和執政團隊討論，確保加徵的關稅符合美國的經濟和戰略優先次序，諸如捍衛美國勞工和關鍵產業的利益、推動國家安全，以及不要提高美國人民的非必要成本。

美國通膨率飆升至40年高點，正加重拜登面臨的政治壓力，且拖累民主黨在今年國會期中選舉的選情。