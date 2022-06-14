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《如何謀殺親夫》作者「殺夫」有罪 法官裁定終身監禁

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國俄勒岡州居民南西．克蘭普頓-布羅菲（圖，資料照片）曾寫過名為《如何謀殺親夫》的網路短篇小說，卻在現實生活被控開槍射殺結縭20多年的丈夫，陪審團5月25日判決她犯下二級謀殺，法官13日裁定應服無期徒刑。法新社
美國俄勒岡州居民南西．克蘭普頓-布羅菲（圖，資料照片）曾寫過名為《如何謀殺親夫》的網路短篇小說，卻在現實生活被控開槍射殺結縭20多年的丈夫，陪審團5月25日判決她犯下二級謀殺，法官13日裁定應服無期徒刑。法新社

美國俄勒岡州浪漫小說作者南西．克蘭普頓-布羅菲（Nancy Crampton Brophy）曾寫過名為《如何謀殺親夫》（How to Murder Your Husband）的短篇小說，卻在現實生活被控開槍射殺結縭20多年的丈夫丹尼爾（Daniel Brophy）。陪審團5月25日判決她犯下二級謀殺，法官13日裁定應服無期徒刑，坐牢25年後可申請假釋。

美聯社與BBC報導，今年71歲的南西曾自助出版《錯誤的丈夫》（The Wrong Husband）等小說。檢方指控她在2018年前往丹尼爾的工作場所，用手槍朝他背後開了一槍。當丹尼爾倒在地板上時，她又再補上一槍，並稱南西謀害親夫的目的是打算從他的人壽保單理賠金獲益。

這起殺夫事件之所以引來美國與全世界的關注，就是因為南西於多年前發表的700字短文《如何謀殺親夫》。儘管法官以可能令陪審團產生偏見為由，不准這篇「大作」列為呈堂證供，但檢察官並不需要小說內容，只用手上證據就成功說服12人陪審團相信南西有著殺夫的動機與方法。

據報導，南西的委任律師稱他們計畫上訴，丹尼爾的友人跟家人則在法官宣布刑期之前發表聲明。丹尼爾與前妻的兒子史提沃特（Nathaniel Stillwater）斥責南西，「妳選擇說謊、行騙、偷竊、詐欺與最終殺死身為妳最大粉絲的男人。借用妳的書目，妳就是『錯誤的妻子』（The wrong wife）」。

美國 偷竊

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