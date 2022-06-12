捍衛戰士引不起從軍潮？7成體格不達標 美國Z世代沒意願：不要找我

《Top Gun》電影闊別多年後再登大銀幕，年近六旬的影星湯姆‧克魯斯續擔正的新一齣《Top Gun: Maverick》（捍衛戰士：獨行俠）出乎意料取得空前成功。36年前，他憑這部電影所引起的熱潮間接讓美國軍方得益，不少人因而有興趣參軍。

然而，今天的新世代美國年輕人不僅有七成因各種原因無法達到參軍的基本體格要求，他們普遍的價值觀亦與上一代有着天壤之別，對這部「最強徵兵廣告」般電影的看法也許亦不再一樣。

從1989年開始，美軍人數由高峰的224萬人，持續下跌至2015年134.73萬人的新低，其後數年稍為回升至137.98萬人。在這段時間內，幾乎三分二的日子徵兵人數也在按年下跌，跌幅更高達9.43%。

雖然人數下跌的原因眾多，惟最大的問題是潛在人口基數低。美國國防部早於2015年經已估計，全國逾三分二年輕人因身體、行為或教育上的問題而不具備服兵役的資格，即是在3,400萬名17至24歲的人口中，有71%人因超重、身材走樣和其他各種不合格因素將無法獲得入伍的資格；而即使在合資格服役的人口當中，陸軍甚至估計只有1%的人有興趣參軍。

美國陸軍新兵司令部司令Allen Batschelet少將指出，肥胖才是未能達到要求的最大單一原因，這亦成為一個國家安全問題。他當時估計肥胖的問題將持續惡化：「我們認為到 2020 年，這一比例可能高達50%，這意味只有兩成人有資格參軍。這是我們今天社會的一個可悲證明。」

此外，美國陸軍臨床協調員兼醫療準備服務線負責人Jon-Marc Thibodeau少校於今年2月表示，新世代士兵或許成長於電玩流行的年代，他指出：「許多新兵的骨骼未有在入伍前獲得足夠運動來強化，以致其中部份人更容易出現骨折情況。」

目前，美國陸軍的主要入伍要求包括有，年齡介乎17至34歲之間、必須是美國公民或合法的外國人、必須具有高中文憑或同等學歷、武裝部隊資格考試最低3 分、手指或脖子或臉上沒有紋身、沒有耳規（ear gauges）、沒有濫藥、沒有被重罪定罪、滿足身高和體重要求等。

徵兵難源自1973年一事

曾在美軍服役25年、兩度派駐伊拉克，現擔任美國西點軍校現代戰爭研究所的城鎮戰研究主任John Spencer表示，美軍面對越來越少人參軍的問題經已有多年。當他於2008年派駐伊拉克期間，就已發現軍隊內不少人其實並不適合上戰場，包括精神有問題、需要定期服藥，以至曾犯重罪定罪者等。

他於2015年曾撰文警告，合資格在軍隊服役的美國人數量正在急劇減少，並迫使軍方需要依賴表現不穩和毫無準備的軍人，他認為這個問題使得美軍以至美國皆處於危險之中。

的確，在2003年至2011年伊拉克戰爭期間，美軍服役的標準似乎達到新低，當時甚至曾有即使被定罪的重罪犯，依然可以進入陸軍和海軍陸戰隊服役。近年，美軍面對伊朗導彈試射、俄羅斯軍事威脅、南海問題等挑戰，正需要更多人手，惟陸軍於2017年卻迎來1940年以來最小的規模，只有45萬名士兵。

其實，徵兵難的問題最早可追溯到 1973 年，當時美國取消了徵兵制度並過渡到全志願軍制。支持這個改革的人假設，美國人會在國家安全受到威脅時自願服兵役。然而，多年來的經驗，包括過去在伊拉克和阿富汗需要增兵期間，或許多少證明了此一假設並不正確。

這使得軍方難以招募和留住足夠的適合戰鬥的士兵，迫使陸軍改變多項政策，例如提供豁免以招募高中輟學生、重罪犯和其他通常不合格的人，還有將士兵的部署從12個月增加到15個月等。2011年，美軍廢除了多年對待軍隊內同性戀者的政策，意味同性戀者正式可以公開服役。2016年，美國國防部又宣布將允許女性加入所有戰鬥任務，向更多的人開放參軍機會，擴充人才庫。然而，即使推出這樣的放寬措施，仍舊無法完全解決美軍徵兵難的問題。

Z世代價值觀已徹底改變？

事實上，撇除不合資格的問題外，美國新世代的價值觀亦與上一代有別，同時影響了他們對軍隊和參軍的看法。

隨着俄烏戰爭爆發，美國社會近期也開始討論此一軍事衝突或有機會演變成第三次世界大戰，部份人因而認為有需要像1973年之前的做法重新徵兵。不過，當地Z世代對此的回應卻是「不要徵我」，許多年輕人最近流行在抖音上載短片聲言不願參軍，有人在片中提議徵兵時留在家中清潔和縫紉，也有人嘲諷軍方中門大開讓以往被禁參軍的人服役等。

不過，有意見認為這些短片大都有幽默和諷刺的元素，屬「跟風」貪玩性質的行為為主，並非真的反映他們不願參軍的心跡。然而，也有人深信不同世代的價值觀差異的確有可能是「徵兵難」的罪魁禍首。

曾服役美軍的現職軍事作家Wes O'Donnell認為，嬰兒潮一代（二戰後至1960年出生）與X世代（泛指1960年代中到1970年代末出生的人）有着相似的價值觀體系，對參軍的態度相對正面；而他們參軍的可能性更是千禧一代（泛指1980年代至1990年代末出生的人）的6倍，是Z世代（即2000年後出世一代）的7倍。

他指出，這些價值觀的差異，同時反映在新世代對大麻合法性和同性婚姻道德等問題上抱持更多元開放的看法；而他們今天將軍隊視為傳統、職責和犧牲等保守價值觀的堡壘，需要摒棄。

O'Donnell認為，新世代不願參軍的原因可能雖然各異，惟主要原因很可能是「他們不想打一場沒有意義戰爭」。在Z世代成長的一代，他們或許只是看到美軍無休止地參與到伊拉克、敘利亞、阿富汗等地的戰爭，故他認為是美軍長達20年的全球反恐戰爭嚴重損害了五角大樓的品牌聲譽。他認為，假如美軍想要解決徵兵難的危機，需要針對這批務實、精通科技和擁抱進步觀點的世代，將招聘資金集中投放於他們關注的環節上，如醫療、買樓、薪酬福利等，從而吸引他們入伍。

由此看來，《Top Gun》相隔36年後再次上演，然而今天美國年青一代對反戰的普遍看法，或許讓他們不再將電影和參軍扯上任何關係，有可能難以再將票房轉化成兵源。

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文章授權轉載自《香港01》