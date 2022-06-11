女子跟男友車內「連結」染上性病 保險公司判賠1.5億

BBC與Sky News報導，美國密蘇里州傑克森郡（Jackson County, MO）一名女子宣稱自己跟伴侶在車內發生性行為時得到性感染症（STI，前稱「性病」），現在可能將拿到520萬美元（折合台幣約1.5億元）的保險賠償金。

這名在法庭文件識別為「MO」的女子表示，她跟當時的伴侶在他的車內發生性行為，並因此得到人類乳突瘤病毒（HPV）。法庭文件顯示，該女子自稱2018年得知自己被傳染HPV，聲稱前伴侶明知體內有病毒，卻沒有透露自己有病，留給她「過去與未來的醫療費用」及「心理和生理的痛苦與折磨」。

這名女子於2021年2月向男友投保的Geico保險公司提出，該公司保單應該涵蓋了自己的傷勢和損失，打算爭取1百萬美元的賠償金。Geico則否認她的行為在承保範圍內，宣稱她的「傷勢」並非由於「正常使用車輛」造成，也拒絕她提出的和解方案。

據報導，「MO」與她的前伴侶選擇進入仲裁程序，仲裁人則站在他們這一邊，裁定即使男子已經認識到自己HPV確診為陽性，「（被保險人的）汽車內存在性活動」，「直接引起、或直接促成引起」該女子感染HPV。

仲裁人於2021年5月裁給「MO」520萬美元的損害賠償、由Geico支付，傑克森郡巡迴法院（Jackson County Circuit Court）後來確認仲裁人的決定，Geico則對判決提出上訴，但密蘇里州上訴法院（Missouri Court of Appeals）一個三人合議庭日前裁定維持原判。

Geico正計畫繼續提出聯邦訴訟，主張該女子並不在她男友保單的承保範圍內。