美國務院顧問：亞太抗衡中國已見成效

（德國之聲中文網）美國國務院顧問喬雷特（Derek Chollet）對美聯社記者表示，有13個國家不久前簽署了拜登總統5月底在日本公布的印太經濟框架文件，這是一個值得注意的事件。這些國家的經濟總量佔到全球的40%。而與此同時，北京未能促成南太平洋島國認可一份同中國的區域合作協議。

5月底，中國外長王毅出訪10個太平洋島國，試圖讓這些國家同意與中國簽署一份涵蓋從安全到漁業的廣泛的區域合作協議。中國這場次沒有使用其傳統的“各個擊破”的策略，即與各國進行一對一的幕後談判。

然而，在斐濟舉行的中國—太平洋島國外長會議上，王毅未能同10國外長就協議達成共識。最終他只與某些國家簽署了範圍較小的雙邊協議。

喬雷特在曼谷接受采訪時說，“中國外長的南太之行，試圖推出這個非常大膽的‘要麼接受，要麼離開’的倡議或者說伙伴合作關系，沒有引起對方的積極反應。在我看來，這表明太平洋島國希望和我們（美國）互動。”

喬雷特正在訪問泰國、文萊和新加坡的途中。與此同時，副國務卿舍曼（Wendy Sherman）正在訪問菲律賓、韓國、老撾和越南。此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin） 本周末將出席在新加坡舉辦的香格裡拉對話，並於下周訪問泰國。

美國國務卿布林肯上個月曾表示， “外交將重回美國對外政策的中心”。喬雷特表示，“我們決心積極地保持（在這一地區的）存在，不僅僅是偶爾來自華盛頓訪客，而是長期的存在。”

今年4月，北京同所羅門群島簽署了一份安全合作協議。美國、澳大利亞和一些其它國家擔心這會給中國在南太平洋建立海軍基地打開大門。

本周三，中國在柬埔寨援建的雲朗（Ream）海軍基地擴建項目破土動工。盡管柬埔寨否認其將被中國用作軍事基地，但外界仍擔心這會讓中國在泰國灣獲得一個重要的戰略設施。

這一地區的許多國家都與中國有著密切的關系，喬雷特表示，美國不會要求任何國家選邊站，而是會接受各國與北京的關系，同時直言不諱地表達華盛頓的關切。

同時美國也意識到，需要同中國這樣的全球博弈方在國際議題上合作，例如新冠抗疫、氣候保護等。中美是全球最大的溫室氣體排放國。

“（美中）關系裡，有一些方面是帶有沖突性的，因為美國和中國的態度有根本的不同，另一些方面是合作性的，或至少我們希望他們能合作。”喬雷特說：“遺憾的是，這一部分議題的光譜在變窄。不過例如在氣候保護問題上，很顯然，如果我們想取得成功，就必須找到合作的途徑。”

（美聯社）

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