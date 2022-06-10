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拜登走訪全美最忙碌貨櫃港 關切美西港口勞資談判

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美國總統拜登10日造訪洛杉磯港，談論美國通膨和削減運輸成本。歐新社
美國總統拜登10日造訪洛杉磯港，談論美國通膨和削減運輸成本。歐新社

美國經濟開始復甦之際，總統拜登10日將走訪全美最繁忙港口洛杉磯港，白宮也密切關注美西2.2萬碼頭勞工的新勞動契約協商，試圖避免勞資談判僵局引發通膨。

白宮官員說，拜登將在洛杉磯港談論美國通膨最新數據，並提出削減運輸成本將可遏止物價飆漲的主張。拜登本周發布一段影片，批評海運成本「高得離譜」，並敦促眾院批准已在參院過關的海運改革法案。

彭博資訊報導，勞方代表「國際碼頭和倉庫聯盟」（ILWU）與代表資方的「太平洋海事協會」（PMA），正在舊金山談判；PMA代表了大約70家海運業者和碼頭營運商。

這份勞動新約涉及加州、俄勒岡州及華盛頓29個港口勞工的權益，現行合約7月1日到期。若談判破局，可能導致洛杉磯港在一年最繁忙時段停擺，進一步擾亂已因新冠疫情受阻的供應鏈。

拜登政府自去年來已協助洛杉磯港和長堤港消化了大量積壓貨櫃，當時這兩個港口嚴重壅塞，造成全美各地物價上漲。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，塞港情況已大幅改善，但仍然有很多工作要做，此刻勞資談判是「業界許多人的首要議題」。

拜登矢言成為美國史上最支持工會的總統，他已指示內閣成員和供應鏈專家協助美西港口勞資談判順利推進，希望避免重蹈覆轍。2014年美西港口爆發勞資糾紛，導致美西港口作業大亂，時間長達數個月。

拜登 美國

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