拜登520億美元晶片扶植法案被排擠 恐功虧一簣

彭博資訊周四（9日）報導，美國期中選舉愈來愈近，隨著民主黨人的關注點轉向槍枝暴力，而共和黨人的質疑又日益加重。美國總統拜登所提的520億美元晶片扶植法案卡在國會已久，現在更有胎死腹中的可能。

這部法案先前是拜登政府力推的項目，商務部長雷蒙多尤其重視，但一些議員埋怨白宮後續並沒有更多參與。知情人士對彭博說，法案還有很多問題沒有解決，眼看議員們就要放暑假，之後就將展開競選活動，能讓法案通過的行動時間已經不多了。

知情人士表示，期中選舉共和黨有望在國會多拿席次，在這部法案上曾經與政府合作的共和黨人，如今不願讓拜登在11月中期選舉有得分的機會。共和黨國會議員現在期待在掌控眾議院或參議院之後，制定一份自己的對中國大陸競爭法案。

最近，美國接連發生大規模槍擊案，參議院民主黨人尋求就槍枝安全立法達成共識，也導致其他事項暫被擱置在一旁，其中就包括這部晶片法案。

拜登政府所提的晶片法案，將提供資金用於促進研發，著眼技術創新，以期幫助美國在崛起的中國大陸之前保持領先。法案的一個關鍵內容是撥款520億美元，促進美國國內半導體製造。

彭博指出，在國會幫忙遊說此法案的人士之間，彌漫著對拜登政府的沮喪情緒。參議員和其他了解談判情況的知情人士表示，白宮沒有對眾議長裴洛西和眾議院民主黨人施壓足夠的壓力。

雷蒙多說，她一直都有在與裴洛西接觸，她自己和眾議院民主黨議員都非常清楚該如何做。「協議需要參議院60票。總統、我們行政當局，已經要求他們優先處理這個絕對勢行的項目，並且需要務實。」

官員們也提到，民營部門可以採取更多行動來維持議員對該法案的關注，特別是敦促共和黨議員投票支持這項晶片法案。知情人士說，半導體公司一直呼籲國會通過立法，但晶片的使用者，像是醫療設備和消費電子產品製造商，相對沈默。